Se tatuó el nombre de sus abuelos y su reacción se volvió viral: uno no dejaba de llorar

El vínculo de los abuelos con los nietos en muchos casos es indeleble, sin embargo, para esta joven esto no fue suficiente, pues también quería llevarlos en la piel, como un recordatorio de lo importantes que son en su vida.

Agustina Wetzel, de nacionalidad argentina, es una tuitera que se unió a la plataforma en enero del 2010; al momento cuenta con 11,7 mil seguidores y más de 22,4 mil Tweets.

Abuelitos se roban el corazón de los internautas con su tierna reacción

El 4 de junio compartió un tierno video, que se volvió viral en cuestión de horas, te contamos todos los detalles.

"Les pedí a mis abuelos que me escriban sus nombres "para un trabajo práctico de la facultad” pero en realidad eran para tatuármelos, y su reacción me la guardo para siempre", expresó junto al clip.



Todo comienza con una toma de Agustina y sus abuelitos, estos últimos sentados alrededor de una mesa.

Ella les proporciona papel y pluma para poder escribir y les solicita que plasmen su firma, tomando como excusa que es para algo de la escuela.

A partir del minuto '0:39', la imagen se traslada a otro día, justamente en el mismo escenario, en donde la chica le recuerda a su abuelos aquella firma que plasmaron para asuntos escolares.

Inmediatamente, les muestra la parte trasera del tobillo; el abuelito se sorprende, parece no creer que lo que está mirando es real y le pide mirar de nuevo.

Paulatinamente el sentimiento inunda al señor, por lo que lleva sus manos a su cara y afirma con la cabeza que le ha gustado tal detalle. Conmovido, rompe en llanto y Wetzel se acerca a abrazarlo.

La escena cambia a la cocina con su abuelita, donde de igual manera le muestra el tatuaje y le explica que es su letra, la tierna señora ríe nerviosa y le dice que le ha gustado, ambas se funden en un abrazo.



Para el minuto '2:02' volvemos con el señor, quien tiene una tierna pregunta que te robara el corazón:

"¿Eso cuánto dura?"



A lo que ella y una voz extra responden "Toda la vida", él de nuevo lleva sus manos a la cara y el llanto regresa. Esta vez la tuitera lo cuestiona:

"¿Está mal?, ¿está mal que te quiera llevar toda la vida conmigo con tu letra ahí?", replica Agustina



Y el dulce abuelito continúa llorando, sin duda fue un gesto que los conmovió de una manera brutal, prueba de ello es la viralidad del video el cual cuenta con 2.9 M de reproducciones

La reacción de los internautas

La publicación cuenta con 10.6 K de comentarios, los usuarios dieron sus opiniones al respecto y algunos otros se conmovieron al recordar que sus abuelitos, ya no se encuentran con ellos, te compartimos algunos:

"De romper a llorar y más hoy siendo san Juan ... Como te echo de menos abuelo ...", "Van a hacer que me deshidrate llorando", "Es que no puedo parar de llorar, necesito un abrazo", "Estoy llorando, me acuerdo cuando le mostré el tatuaje de su nombre a mi abuelo", "no me alcanza ni todo el cuerpo para agradecer todo lo que hizo mi abuelo por mí", "Nunca lloro con videos, con este si, por favor que ganas que mis abuelos sean eternos, no imagino la vida sin ellos", comentaron usuarios de Twitter