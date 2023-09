Niño le presume a todos los pasajeros de avión su nueva mochila y provoca ternura en TikTok

Muchos videos virales de niños conmueven a los internautas al captar su inocencia y felicidad que puede ser contagiada con un simple gesto, lo cual logró un pequeñín muy simpático.

Niño muestra mochila nueva a pasajeros de avión y video viral enamora a todo TikTok

Desde hace algunos años el usuario de TikTok @itscako ha compartido videos de sus tres hijos y su esposa, además de las aventuras que experimenta a su lado.

Si bien sus clips no tuvieron mucho éxito al ser posteados, resulta que uno se volvió viral y todo gracias a su hijo más pequeño.

En su perfil ha dejado en claro que toda su familia viaja con frecuencia en avión y si bien nada extraordinario había pasado en sus vuelos, eso cambió después de que el pequeño recibió una mochila nueva con estampado de dinosaurios para llevar consigo en el trayecto.

Al parecer su nuevo accesorio le había fascinado, ya que no dejaba de admirarlo y decidió presumirlo arriba del avión. Esto fue documentado por su papá, pues al abordar su hijo se detenía en cada fila para mostrar la mochila a completos extraños que estaban en el asiento del pasillo.

"Mira mi mochila", es la frase que repetía una y otra vez el pequeño.



Para sorpresa de su papá, todos aquellos adultos a los que le habló su hijo se portaron muy amables, debido a que lo saludaron y reaccionaron encantados al ver su maleta.

Lo divertido del clip es que el pequeño no avanzaba hasta asegurarse que la persona con la que estaba apreciara su mochila, lo cual le provocó risas a su papá.

Sin importar que el clip tuviera una duración de 24 segundos terminó explotando con más de 3.5 millones de reproducciones y casi medio millón de 'me gusta'.

Los internautas quedaron encantados con la actitud del niño tanto y de los pasajeros que jamás menospreciaron su emoción por tener una backpack nueva.

"Todo lo que gastaste en esa mochila valió la pena", "Todos esos caballeros tuvieron una vibra muy bonita con él", "Me encanta cómo saca a todos de su pequeño mundo para difundir su alegría", "Me encanta que todas fueron tan amables", "Los niños son tan tiernos", "Ver esto me hizo el día", "Morí de ternura" o "Amo la actitud de los pasajeros", resultaron ser algunos de ellos.



Otros se sintieron identificados con el pequeño, puesto que aseguraron que ellos actuan igual cuando tienen ropa o un accesorio nuevo.

"Yo así cuando tengo un bolso nuevo", "Yo con mi novio diciéndole que aprecie mi nuevo outfit", "Así soy cuando tengo zapatos nuevos y quiero que todos los vean jaja", "Jamás me había identificado tanto, hago lo mismo cuando tengo algo nuevo", "Yo cuando quiero que me chuleen mi outfit" y "Todos cuando quieren presumir algo", es lo que comentaron.



