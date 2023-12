Niña se niega a sentarse en piernas de Santa Claus y la razón manda advertencia a padres

Niña, de 3 años, se niega a sentarse en las piernas de Santa Claus y sus razones crearon conciencia entre las mamás en redes sociales.

Niña se niega a sentarse en las piernas de Santa Claus y él la apoya

En vísperas de Navidad es común ver en centros comerciales o lugares públicos espacios montados con todo lo necesario para que los niños puedan tomarse la tradicional foto con Santa Claus.

Aunque para muchos pequeños, la ocasión puede representar ilusión por saludar al personaje que pronto les dejará regalos al pie del árbol de Navidad, para otros es importante dejar las reglas claras.

A través de redes sociales cobró relevancia una grabación en la que se ve a un ‘Santa Claus’ aplaudir la postura de una pequeña, quien, al notar que todos los niños se sentaban en las piernas del hombre, manifestó a su madre y al mismo personaje que ella no quería hacerlo.

"Cuando nos pusimos en la fila y ella comenzó a ver a muchos niños sentados en el regazo de Santa, tiró de mi camisa y dijo: 'Mamá, no sé si quiero hacer eso'. Y dije: 'Eso está completamente bien, Adley. Puedes decir que no, lo que te haga sentir más cómoda'", narró la madre de la menor en redes sociales.



El hombre con el disfraz de Santa Claus expulsó en el video la buena sorpresa que se llevó con la reacción de la niña por lo que no dudó en compartirlo con ella como una manera de reforzar en la pequeña que la decisión que había tomado estaba bien.

"Cuando esta niña dijo que no quería sentarse en mi regazo, pensé: '¡Así se hace! ¡Así se hace!'. No estaba pensando '¿Qué diría Santa?' Simplemente (pensé) en ese momento '¿Qué es lo correcto y lo correcto para decirle a un niño?' fue como: 'Eso es increíble. Yo te aplaudo. Te apoyo'. No quería que ella pensara: 'Oh, no voy a conseguir lo que está en mi lista porque no me senté en el regazo de este anciano o algo así, quería que ella supiera: 'Te apruebo. Creo en ti. Gracias por venir. Significa mucho que puedas venir a verme'”, manifestó.



El hombre se levantó de su silla y se colocó a un costado de la niña para poder tomarse la foto sin necesidad de que ella hiciera algo que le incomodara.

"Lo mejor que hice esa noche fue hablar con una niña que dijo que no y reafirmé su decisión. Le dije: 'Ahora eres una mujer joven. Y cuando seas mayor, serás una mujer poderosa porque sabes cómo defenderte y decir lo que es correcto, y tú no vas a aceptar que alguien te intimide'”, expresó ‘Santa Claus’.

Niña se niega a sentarse en piernas de Santa Claus para foto y mamás lanzan advertencia en redes

La reacción de la niña al negarse a sentarse en las piernas de Santa Claus para la tradicional foto navideña se viralizó también en TikTok donde algunas mamás lo usaron de pretexto para advertir a los padres de familia a no obligar a sus hijos a hacer cosas que les incomoden con personas que no conozcan e incluso con las que conozcan.

“La importancia de transmitir este mensaje desde temprana edad donde NO IMPORTA QUIEN (ni Santa que es una enorme ilusión de chiquitos) te pueda obligar a hacer algo que no te sientes cómoda haciendo. Como sabemos la mayoría de los abusos sexuales a niños ocurren dentro del círculo familiar o en entornos cercanos. LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS NIÑOS EMPIEZA EN CASA EDUCANDO Y HACIENDO CONCIENCIA”, escribió una de las usuarias que replicó la grabación.