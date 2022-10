Niño creyó que sería fácil cortarse el pelo y terminó rapado: “Al menos no tendrá piojos”

Las historias virales de niños demuestran que su inocencia para ver al mundo es realmente cautivadora, llegando a alcanzar millones de reproducciones en TikTok. Algunos casos de esto son el pequeño que dibujó su propio álbum del mundial Qatar 2022 y le dio una lección de vida a Internet o el chico que intentó cortarse él mismo el cabello porque le pareció una tarea fácil y terminó rapándose por accidente.

Niño asiste a una barbería e intenta cortarse a sí mismo el cabello, pero terminó rapado

El usuario de TikTok identificado como ‘Caballero am’ es un peluquero de Roquetas de Mar, España, que suele compartir en la plataforma el día a día en su trabajo. Su video más popular, con más de 52 millones de reproducciones, es el de un nene que al ver la facilidad con la que el hombre le cortaba el cabello decidió intentarlo por sí mismo.

Así fue como le pidió su máquina de afeitar y demás utensilios para imitar el proceso; sin embargo, tras la segunda pasada, el niño soltó el peine que detenía el paso del aparato hasta el cuero cabelludo y fue entonces que se rapó una sección completa de su melena. A continuación el momento viral:



En la grabación se aprecia al niño incrédulo de haberse rapado por accidente y en un momento de negación culpa al peluquero, quien intenta contener la risa ante dicha reacción. Aunque el nene no la pasó bien, muchos internautas se divirtieron con el video viral y así lo dejaron saber en los comentarios:

“Gracias por grabarlo, no puedo parar de reír”, “Ni siquiera noté cuando se cayó el peine, ser peluquero no es cosa fácil”, “Primera etapa, la negación. Después vendrá la negociación y se dará cuenta de que al menos no tendrá piojos por un buen rato”, “Muchos aquí lo están mal pensando, el niño le echa la culpa al peluquero por dejarlo cortarse el pelo a sí mismo”, “Los videos de TikTok demuestran que es mejor dejar las cosas en manos de profesionales y no hacerlo por nuestra cuenta, ni por más fácil que parezca” o “El niño se parece a mi exnovio: echándose la culpa por algo que él mismo hizo”.

Aunque los internautas pidieron al peluquero que subiera una segunda parte del video para dar más contexto de la historia y mostrar cómo terminó el pequeño de la grabación, Caballero am no lo hizo.

Claro que muchos teorizaron que el niño imaginó que el peine era una extensión sujeta a la máquina de afeitar, por eso no lo agarró bien y con el movimiento se terminó cayendo. Al final, muchos supusieron que el peluquero debió rapar por completo la melena del chico, pues al afeitar justo en medio de su cabeza no existen cortes para enmendar el accidente.

¿Tú qué hubieras hecho? Cuéntanos en los comentarios.