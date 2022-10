Papá se queda dormido tras borrachera y sus hijos juegan a raparlo: “El que se duerme pierde”

En TikTok, la usuaria identificada como Sus Gutiérrez, madre de una adolescente y dos niños pequeños, compartió con sus seguidores una inusual travesura que sus chiquitines le hicieron al patriarca del hogar mientras dormía.

Como contexto del video viral, la mujer explicó que su marido se quedó profundamente dormido tras haber bebido un par de cervezas, por lo que ella decidió meterse a bañar. Sin embargo, al salir de la regadera se encontró con el hombre parcialmente rapado de la cabeza y tirado en el suelo.

Claro que el papá se mostró sumamente desconcertado y entre los nenes se echaban la culpa uno al otro sin aceptar la responsabilidad (como el caso de las gemelitas que se confunden entre sí para evitar el regaño de su mamá).

Papá se queda profundamente dormido y sus hijos aprovechan para raparlo

Sus Gutiérrez es una psicóloga y psicoterapeuta que comparte en TikTok aspectos de su vida familiar y laboral, aunque la travesura de sus pequeños hijos fue uno de los videos con mayor repercusión en la plataforma, ya que a cuatro días de su publicación ya acumula más de 25 millones de reproducciones. A continuación la grabación:



En la sección de comentarios, varios internautas no pudieron evitar burlarse del momento, desde los que sugirieron que la travesura le salió más barata que un centro de rehabilitación para alcohólicos anónimos, hasta los que se rieron del nuevo look del padre:

“Señora, por favor rente a esos niños. Tiene menos pasos y es más barato que Alcohólicos Anónimos”, “Esos niños son el mejor remedio para curar el alcoholismo, amé su inocencia”, “Parece que lo desplumaron”, “Lo dejaron como Miguel Hidalgo [héroe de la Independencia Mexicana]”, “Mamita, tienes que cuidarlo más, no lo dejes bajo la supervisión de los niños”, “Amiga, parece que rescataste a un vagabundo”, “No entiendo por qué se enojó el papá, la primera regla en una noche de copas es: el que se duerme pierde”, “Para evitarlo, ya no te bañes cuando este dormido” o “El papá no sabe si reír, regañarlos o llorar”.



Afortunadamente, el corte de cabello del hombre sí tuvo solución y la abuelita fue la encargada de rapar los mechones que los niños no pudieron. Fue a través de un videoclip que anuncia ‘Parte 2’, que Sus Gutiérrez mostró el ‘look’ final de su pareja:

Así fue como este padre de familia tuvo que despedirse de su cabellera. Eso sí, en los comentarios otros usuarios de TikTok intentaron animarlo con comentarios positivos, como cumplidos diciéndole lo guapo que se veía sin melena o que de esa forma sus hijos ya no podrían hacerle travesuras la próxima vez que tomara una profunda siesta. Cuéntanos qué opinas tú de esta fechoría.