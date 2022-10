Niño guarda parte de su almuerzo escolar para llevárselo a su mamá: su gesto conmueve en redes

Los nenes cautivan TikTok con su inocencia al afrontar ciertas situaciones de la vida diaria, así lo demostró el tiktoker Carmelo Trovador (@carmelotrova) con el caso del pequeño Mateo, el cual ya ha conmovido a más de 18 millones de internautas.

Niño guardó parte de su almuerzo escolar para compartirlo con su mamá

En la grabación, aparentemente capturada por la maestra del niño, se muestra a Mateo comiendo su almuerzo escolar hasta que la mujer detrás de la cámara le pregunta por el paradero de su presa (término para referirse a un corte de carne o pieza de pollo).

De inmediato, el pequeño deja a un lado su cuchara y le muestra una bolsa de plástico en la que guardó la carne de su platillo. Entonces la mujer le pide que se la coma, pero el niño responde que no lo hará porque quiere llevársela a su mamá.

Tras ver el video, muchos internautas quedaron conmovidos con la acción del pequeño Mateo, así lo hicieron saber en la sección de comentarios:

“Que a ese niño en un futuro muy cercano se le multiplique todo, para él y su mami”, “Me hizo llorar, es un nene encantador”, “Que buenos valores le han enseñado en casa”, “Ojalá esa mujer sea una mamita buena y amorosa, porque tiene un tesoro en casa”, “La madre debe hacer lo mismo y él aprendió viéndola”, “Se me arruga el corazón, el amor de un hijo a su madre es infinito”, “Qué lindo, cuando dijo que era para su mamá me dio sentimiento”, “La vida está llena de problemas, pero amor siempre tiene que haber”, “He llorado, esto es AMOR (con mayúsculas). Cuanta inocencia en el chiquito, esa madre lo está haciendo muy bien” o “Lo mejor que he visto, grande ese campeón. Su mamá es la única mujer que te va a amar toda la vida y viceversa”.



Entre los comentarios, un usuario identificado como Fabián García, teorizó que probablemente a Mateo no le gusta la carne y por eso decidió llevar la presa a su mamá, no tanto por carencias económicas en casa, sino para evitar un regaño de la maestra.

Aspecto que algunos papás en los comentarios señalaron que podría ser verdad por sus propias experiencias con sus hijos, quienes al no querer comerse un alimento en específico se los dejan a ellos:



Si bien, hay quienes señalaron que esta última teoría arruina la “ternura” que inspira el momento viral, no se sabe con exactitud el contexto del video, por lo que queda sujeto a la interpretación de cada persona.

¿Tú qué opinas, Mateo guardó parte de su almuerzo para compartirlo con su mamá en casa como un lindo gesto o para evitar el regaño de la maestra por no comerse la presa? Cuéntanos en los comentarios.