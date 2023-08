Familia confunde vela de cumpleaños con un cohete y explota en el pastel: el susto de sus vidas

Internet demuestra a diario con los videos virales que en los cumpleaños a veces las cosas no salen perfectas, pues llegan a surgir algunos accidentes que le dan un giro inesperado a las celebraciones, como el perro que irrumpió la fiesta de una niña de 3 años y arruinó su vals o el nene que pidió que no le cantaran 'Las mañanitas' y los invitados terminaron pasando un momento incómodo.

Pues al parecer una familia latina vivió una experiencia que no estaba planeada debido a que colocó un artefacto que no era precisamente una vela encima de un pastel, te explicamos.

En video, familia confunde cohete con vela de pastel y todos se lanzan al suelo para protegerse

En redes sociales comenzó a circular un video de una familia que se mostraba contenta por festejar el cumpleaños de un niño y como lo dicta la tradición, le cantaron las mañanitas mientras estaba encendida una vela.

Sin embargo, segundos después de comenzar a entonar la canción y prender la mecha de la misma, comenzó a tronar de manera descontrolada, fue así que todos se lanzaron hacia el suelo para protegerse, ya que estaban en un lugar cerrado.

Al parecer, el estruendo fue provocado porque el encargado de comprar la vela terminó adquiriendo un cohete por accidente en lugar de la famosa vela volcán, la cual se caracteriza por sacar chispas durante algunos minutos.



Al final del video se confirmó que nadie salió herido, pero eso sí la persona que grabó todo no paró de reír al ver lo que estaba pasando, por lo cual parecía ser la mente maestra detrás de una inusual broma.

La escena ya se volvió viral en redes sociales con miles de vistas y los usuarios no tardaron en expresar la risa que les provocó la explosión del cohete en forma de vela.

"Jaja pobrecitos no van a querer soplar una vela nunca más", "Tremendo cumpleaños", "Cada vez que lo veo me muero de la risa porque fácilmente podría ser mi familia", "Pasó de cumpleaños a la 3ra guerra mundial", "Un cumpleaños inolvidable", "Lo veo una y otra vez y me estalló jajaja quiero eso para mi cumpleaños", "Me da risa porque nadie salió herido que bueno", "De cumpleaños a funeral", "Video 10 de 10", "Pobrecitos jaja todos asustados", es la manera en que respondieron.



Lo más increíble del asunto es que el usuario de Instagram @hermann_pavon aseguró que las personas dentro del video eran miembros de su familia y explicó cómo todos pasaron por alto el detalle de la vela.

"Jajajaja... Qué loco ver a mi familia siendo viral. Lo de la "vela" no era nada armado... Se nos regalo con la torta, pero terminó siendo otra cosa no vela", resultó ser su declaración.



¿Qué harías si te pasara esto en tu cumpleaños? Dinos en los comentarios.

