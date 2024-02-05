Hombre graba a "niño fantasma" dentro de una plaza y su llanto aterrorizó a TikTok

Supuesto niño fantasma en Plaza de la Tecnología, en Monterrey, fue captado por un hombre y el video tiene aterrado a medio TikTok.

Video de ‘niño fantasma’ aterra TikTok

Los amantes de lo paranormal agradecen la vasta galería que miles de personas han alimentado con videos en los que han documentado sus supuestos encuentros con seres del más allá.

Desde hace unos días circula por la plataforma la grabación en la que los gritos de un supuesto niño fantasma se escuchan al interior de la Plaza de la Tecnología en Monterrey en plena madrugada.

A través de la cuenta Terror al Máximo en hoteles fue revelada una grabación en la que se observan los negocios de la plaza cerrados y en medio de la oscuridad, camina un hombre que sería el encargado de la seguridad del lugar.

"Espero les guste este video. Sucedió en Plaza de la Tecnología, se oye un niño que grita", se lee sobre la grabación que a solo una semana de su publicación suma más de 6 millones de reproducciones.

Con la respiración agitada el vigilante camina entre los pasillos a la expectativa de lo que pueda encontrar.

“Buenas noches, la Plaza ya se cerró, ¿hay alguien aquí?”, pregunta con voz nerviosa.



En un momento de la grabación se escucha el llanto de un niño que termina convirtiéndose en un grito ensordecedor, sin que se escuche o se vea reacción alguna del vigilante.

“¿Hay algún niño aquí?”, pregunta de nuevo el hombre minutos antes de que la grabación finalice con apenas unas partes de los locales visibles en medio de la oscuridad.

Internautas reaccionan a llanto de supuesto niño fantasma

Parte de los más de seis millones de internautas que han visto el video no pudieron dejar pasar la oportunidad de poner sobre la mesa varios puntos, y es que, muchos se muestran incrédulos.

Aunque hay quienes no pudieron ocultar el terror que les causó la grabación, otros más apostaron a que se trataba de un audio montado.

Mientras que otros temieron que no se tratara de un fantasma y que el grito viniera de un niño de verdad que se quedó en alguno de los locales, o que lo tenía ahí retenido.

“Yo iría con la policía a checar todos los locales. Si lo tienen ahí puede tratarse de un secuestro”; “Yo siento que tal vez lo olvidaron, lo tienen secuestrado en vez de pensar cosas paranormales. Mi instinto maternal sale”; “Me disculpan, pero eso no fue un fantasma”; “Es un audio montado”; “Eso no parece algo paranormal. Parece una persona real”; “Puede que se haya quedado alguien con el niño dentro de algún local y no podía callarlo”, son algunos de los comentarios.



Sin embargo, no faltó el que hasta vio algo que nadie más notó en la grabación y quien aseguró que se escuchan otras voces al final de la grabación que provocó aún más misterio entre los internautas.