Niño confiesa con tristeza cómo lo tratan sus papás: video hacer llorar a TikTok y preocupa a padres

Niño coreano de 4 años revela con tristeza en entrevista para un programa cómo lo tratan sus padres, que se siente solo, que nadie juega con él y está haciendo llorar a todo TikTok, además, causando preocupación entre los que tienen hijos pequeños.

Niño coreano dice con tristeza cómo lo tratan sus papás y conmueve las redes

A través de redes sociales se viralizaron varios videos con fragmentos de una entrevista realizada a un niño coreano de apenas 4 años que formó parte del programa “My Golden Kids”, reality que trata sobre padres que buscan asesoramiento de especialistas para la crianza de sus hijos.

Cuando fue cuestionado sobre cómo era la relación con sus padres, el pequeño habló de lo solo que se sentía pese a tener a sus padres juntos, un hermanito menor y una abuela que ayudaba en sus cuidados.

El menor de nombre Geum Ji Eun respondió entre las primeras preguntas que no sabía quién de sus dos padres era el que más le gustaba, confesando que siempre estaba solo en casa, que no le ponían atención y que ninguno de sus padres quería jugar con él.

“Quién te cae mejor?”, le preguntas sobre sus padres. “No lo sé”, respondió el menor, quien añadió: “Estoy solo en casa. Nadie juega conmigo”.



Las palabras con las que el niño respondió sobre lo que esperaba de sus padres dejó a medio Internet conmovido.

“¿Qué hay con tu papá?”, fue la siguiente pregunta. “Da miedo cuando se enoja”, contestó Ji. “¿Qué esperas de tu papá?”, continuó el interrogatorio. “Espero que me llame de forma cariñosa. Espero que me llame así dulcemente”. El padre no pudo contener el llanto al escuchar en el programa lo que pensaba y sentía el mayor de sus dos hijos.



El momento en el que el pequeño se quebró fue cuando le preguntaron sobre la relación con su mamá.

“¿Y qué hay con tu mamá?”, fue la pregunta. “Creo que no le agrado”, finalmente respondió el niño luego de algunos segundos, disculpándose con la entrevistadora pues tuvo que parar por un momento para poner su manita sobre los ojos para retener las lágrimas, resultado del sentimiento que le provocó el solo expresar lo que pensaba de su mamá.

El pequeño fue cuestionado sobre si había hablado con su mamá sobre este sentimiento y su respuesta fue que ella nunca lo escuchaba: “Quisiera que mi mamá juegue conmigo”.



En más fragmentos se retrata el día a día de la familia, cómo el niño se siente abandonado entre las tareas cotidianas de los padres.

Aunque es hasta ahora que la entrevista del pequeño se está haciendo viral, es una grabación del 2020 en la que también se puede ver cómo el niño se poner feliz de poder comunicase con su mamá luego de que ambos padres tomaron conciencia de lo que estaba pasando con su hijo.

Internet reacciona a entrevista de niño coreano contando con tristeza cómo lo tratan sus padres

Las reacciones al video se inclinaron a expresiones del llanto que el testimonio del niño provocó entre los usuarios de redes sociales, quienes urgieron a atender la salud mental de los pequeños, trabajar por criar a niños felices, mientras que entre los que tienen hijos pequeños generó un sentimiento de preocupación por lo que no se está viendo en la crianza en medio de las prisas y lo eclipsantes que resultan las tareas cotidianas.

“Simplemente si no puedes dar tiempo de calidad a tu hijo no lo tengas, eso debería ser un requisito primordial, desde allí nacen los traumas”; “Yo tengo un hijo de 7. Trabajo 24/7 y ahora tuve una beba, dos meses, y ver esto me destroza ya que no puedo dedicarle el 100 por ciento como lo hacía antes”; “El problema es que ahora hay tanto estrés, la mamá tiene otro hijo, tal vez trabajo esta sobre estimulada”, son algunos de los comentarios.