Niña ordenó 20 hamburguesas por error y su mamá le dio una lección de vida

A través de una publicación en Facebook relató que su hija intentó pedir una hamburguesa para comer, por medio de una aplicación de entrega a domicilio; sin embargo, la nena no escribió bien la cantidad de hamburguesas que quería. En consecuencia, la familia Quintos recibió 20 piezas de este alimento en su hogar, pero no había forma de que se comieran todas y por supuesto no querían tirar a la basura las sobrantes, por lo que decidieron destinarlas a una buena causa.