Niña envía nota de voz a Rosalía pidiéndole que esté tranquila tras su ruptura: conmueve a Internet

Rosalía es capaz de cautivar a los niños con su voz, quienes en diversos videos han demostrado que se saben sus canciones más populares, como el nene que cantó a la perfección 'Despechá'.

Al parecer la noticia sobre el término de su relación con el cantante Rauw Alejandro ya llegó a oídos de todos, incluidos sus fans más pequeñines, lo cual hizo que una niña tomara acción para consolar a la artista española.

En video, niña manda mensaje de apoyo a Rosalía tras terminar con Rauw Alejandro

De acuerdo a un TikTok posteado el pasado 27 de julio la usuaria de TikTok @mm.ariadna, compartió que su prima menor de edad le mandó dos notas de voz a la intérprete de 'Saoko' vía Instagram, donde la animó a salir adelante a pesar de tener roto el corazón.

"Oye, ya sé que te sientes muy mal, pero se te va a pasar, no pasa nada. Tú tranquila y no pasa nada ¿vale?", fue el primer audio.



Lo más tierno es que la niña también alentó a Rosalía a que deje de recordar su antigua relación y piense en "cosas bonitas".

"Ya viste que loa amores vienen y se van, pero ya no lo recuerdes, ya pasó. Ya solo piensa en otras cosas, en otras cosas bonitas", es la manera en que terminó su segundo mensaje.



En 24 horas el clip que muestra la clara evidencia de que se enviaron los audios a la cuenta oficial de la famosa fue visto por 1.8 millones de personas.

Internautas quedaron encantados con el mensaje que le mandó la pequeña a Rosalía

En los comentarios, usuarios se mostraron conmovidos con sus palabras y no dudaron en resaltar que lo que hizo no solo podría ayudar a Rosalía a sentirse mejor sino a todas las mujeres que también acaban de finalizar una relación amorosa.

"Esa niña no solo se lo dijo a Rosalía, nos lo dijo a TODAS", "La niña no lo sabía, pero también me lo dijo a mi", "Qué lindo detalle tuvo", "Yo también necesitaba escucharla", "Jaja te quiero niña optimista, es verdad, todo pasa", "Qué consejo tan bonito", "Espero que ella lo vea y lo use como intro a una canción o algo, sería lindo" y "Escogió las palabras correctas, además el tono en el que lo dijo es divino", fueron algunos de ellos.



Aquellos que dieron con el material se están encargando de etiquetar a Rosalía con la esperanza de que en los próximos días lo vea y emita una respuesta ante las palabras de apoyo de su pequeña fan.



¿Crees que ella se anime a emitir un mensaje público al respecto? No olvides decirnos en redes.

