NASA advierte que temblores en la Luna tendrían consecuencias “devastadoras” para 2030

La combinación "devastadora" del ciclo lunar, el cambio climático y el aumento del nivel del mar desencadenarían inundaciones cada uno o dos días, advirtió un estudio.

Paulina Flores
Un temblor en la Luna, desencadenado por la alineación del aumento del nivel del mar y un ciclo lunar, provocaría inundaciones que podría convertirse en devastadoras para algunas zonas costeras, advirtió la NASA a través de un estudio.

¿Qué pasa en la Tierra si tiembla en la Luna?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, reveló a través de un estudio realizado por el Equipo Científico de Cambio del Nivel del Mar de la NASA, de la Universidad de Hawai, que una oscilación en la Luna significaría una amenaza para la Tierra en 2030.

De acuerdo con el estudio, revelado en 2021en la revista ‘Nature Climate Change’, en apenas seis años, las inundaciones irán en aumento como consecuencia de las mareas altas, que se producen con la luna llena y la luna nueva, cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean.

Imagen Getty Images
“En la mitad del ciclo de 18,6 años de la Luna, las mareas diarias normales de la Tierra se suprimen: las mareas altas son más bajas de lo normal y las bajas son más altas”, explica el estudio.

El ciclo lunar, el aumento del amar y el cambio climático, destacan, sería para 2030 una combinación explosiva para la Tierra.

“En la otra mitad del ciclo, las mareas se amplifican: las mareas altas suben y las bajas bajan. El aumento global del nivel del mar empuja las mareas altas en una dirección, hacia arriba. Así, la mitad del ciclo lunar de 18,6 años contrarresta el efecto del aumento del nivel del mar en las mareas altas, mientras que la otra mitad aumenta sus consecuencias”, escribieron.
¿Cómo serían las inundaciones previstas por la NASA?
Imagen Getty Images

Aunque destacan que las inundaciones previstas no podrían compararse con las afectaciones que conlleva un desastre natural de la magnitud de un huracán, el equipo de científicos instó a no subestimar el problema, haciendo referencia a todo lo que implicarían constantes ciclos de inundaciones.

“Si se inunda 10 o 15 veces al mes, un negocio no puede seguir funcionando con su estacionamiento bajo el agua. La gente pierde su empleo porque no puede ir a trabajar. Las fosas sépticas que gotean se convierten en un problema de salud pública”, advirtió el profesor del departamento de oceanografía de la Universidad de Hawai, Phil Thompson, de acuerdo con ‘CNN’.

La advertencia fue hecha por los especialistas con el fin de prever los menores daños que las inundaciones ocasionarían tanto a nivel ambiental como en las personas y es que, destacan, el ciclo lunar en conjunto con el aumento del mar previsto arranquen en 2030 desencadenaría inundaciones cada uno o dos días en algunas de las zonas costeras.

