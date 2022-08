Abuelito ofreció concierto y nadie asistió: “No se debe ser famoso para aplaudir el talento”

Los abuelitos, muchas veces conmueven a Internet con sus historias virales, en esta ocasión te contaremos sobre Don Rogelio Veina, alias ‘El Mostrenco’, quien es un músico regional de Zacatecas famoso en Internet por su participación con escasos 5 asistentes en un concierto para la Feria Nacional de Fresnillo.

Abuelito dio un concierto y nadie asistió: su caso se hizo viral en redes sociales

Las imágenes del concierto vacío, celebrado el lunes 29 de agosto de 2022, fueron compartidas por la cuenta de Facebook 'Eventos & bailes RMZ’; a través de la publicación, el autor lamentó la nula asistencia al concierto del abuelito y aplaudió al músico por dar lo mejor de sí en su espectáculo.

“Qué triste ver este tipo de cosas. Hoy así está el domo de la feria, este señor se merece todos los aplausos del mundo, a pesar de que solo dos o tres gentes lo están escuchando, lo hace con honor. ¡Felicidades al señor Rogelio Veina, el 'Mostrenco de Zacatecas'!”.

Las fotografías se viralizaron rápidamente y los internautas reaccionaron con comentarios en los que mostraron indignación por el poco apoyo que se les da a los músicos de la tercera edad, mientras que otros acusaron a los organizadores del evento por la nula asistencia al concierto.

“Pero que no fuera un artista que canta pura mugre, porque así hasta duermen en la banqueta por un boleto. Que poca, tenemos que apoyar a la gente de la tercera edad”, “Una lástima que no se haya apoyado a este señor que merece todos mis respetos y aplausos. Salió a cantar y darlo todo en el escenario por el amor a su respetable trabajo”, “El Señor se mostró como todo un profesional al tocar para los pocos asistentes” o “La vida tiene cosas alegres y también tristezas, muchos aplausos a ese señor y que no se detenga, que siga”.

Tras hacerse viral, Don Rogelio Veina ‘El Mostrenco’, dio un concierto con lleno total

El alboroto que causó el caso del músico de la tercera edad ayudó a que el artista Gerardo Ortíz lo conociera e invitara a ser telonero de su concierto para la misma feria en Fresnillo, Zacatecas. Fue así que el abuelito se presentó nuevamente, esta vez con un lleno total.

En cuanto a la multitud, estos lo escucharon y aplaudieron durante toda su presentación e incluso le regalaron un peluche del personaje Dr. Simi, una acción que en México se convirtió en una demostración de cariño y admiración de los fans a su artista o famoso favorito.