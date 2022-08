Abuelita golpeó a luchador profesional con su bastón: el divertido video se hizo viral

En Internet, muchas abuelitas inspiran ternura debido al cariño que le profesan a sus nietos; sin embargo, también existen otras que se hacen virales por tener el mismo temperamento que el de un peleador de lucha libre profesional.

Así le pasó a una mujer de la tercera edad durante un evento realizado en Zacatecas, México, con motivo de la Feria Nacional de Fresnillo 2022.

Abuelita peleó contra un luchador profesional: su bastón fue la mejor arma

La lucha libre mexicana es un deporte y espectáculo tan famoso, que el gobierno de la Ciudad de México lo reconoció como Patrimonio Cultural Intangible en 2018; pues durante generaciones ha maravillado a los amantes de los deportes de contacto.

Desde abuelitos hasta niños, suelen emocionarse y gritar durante los eventos en vivo. Incluso, en algunas personas la adrenalina aumenta tanto, que quieren ser parte del ‘show’. Justo como una abuelita que saltó de las gradas para ir directamente en contra de un luchador al que golpeó ferozmente con su bastón. A continuación el video:

Brenda Betancourt fue la usuaria que compartió el video viral, provocando que varios internautas fueran a la sección de comentarios para compartir que a sus abuelos también les gustaba la lucha libre:

“Sin duda sería mi abuelita. A ella le encantaban las luchas, la extraño mucho”, “Sin duda a todos los abuelos les gustaban las luchas”, “Mi abuelita era igual, hasta salió en una revista porque se peleó con un referí”, “Las abuelitas siempre se emocionan de más con las luchas, una vez sacaron a la mía por hacer lo mismo” o “Las abuelitas en la lucha libre deberían ser eternas, la mía lo está viendo desde el cielo”.

Mientras que otros, simplemente se divirtieron con el video y dejaron comentarios irónicos respecto a la peculiar escena:

“Nueva meta en la vida: ser como la abuelita de las luchas, guerrera hasta el final”, “Como cuando te dicen que tu abuelita se ve seria, pero tú sabes que ya se peleó contra un luchador y ganó”, “Y el luchador tuvo suerte, porque si hubiera sido con la poderosa ‘chancla voladora' no la cuenta”, “Después de ver esto, tengo ganas de ir a las luchas”, “La señora me quedó a deber una llave”, “Da clases los jueves, no cobra mucho” o “La abuelita solo está defendiendo al desprotegido, fue la heroína de su ídolo”.



Al final, la abuelita regresó a su asiento y los protagonistas del combate realizado en la Feria Nacional de Fresnillo 2022 continuaron su pelea arriba del ring. Así lo mostró Branda Betancourt en un nuevo video de TikTok.

¿Qué te pareció el divertido video de la mujer mayor golpeando a un luchador con su bastón? Cuéntanos en los comentarios si a ti te gustan las luchas y te emocionas al verlas como esta abuelita.