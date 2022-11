Mujer sacó a cocodrilo de su casa con una escoba y hablándole bonito: el video se hizo viral

El avistamiento de cocodrilos suele ser grabado para mostrar el interesante comportamiento de estos reptiles; uno de los videos virales que sorprendió a los internautas fue compartido por el usuario de Facebook identificado como Rocko Rockz.

Dicho momento tuvo lugar en Tabasco, México, donde la presencia de los cocodrilos es alta debido a que abundan grandes lagunas, hábitat de este tipo de fauna.





Para conocer más sobre estos peculiares reptiles, no te pierdas el documental ‘Domadores de cocodrilos’, el cual puedes ver gratis en ViX.

Mujer ahuyentó de su casa a cocodrilo: los internautas se sorprendieron de su técnica

De acuerdo con las palabras de la mujer en el videoclip, esta parece ser visitada frecuentemente por un cocodrilo, al que llama cariñosamente ‘Coco’. Sin embargo, una vez cae la noche, el reptil debe irse de la casa a descansar en su hábitat natural.

Una vez el animal no quiso hacerlo, entonces la señora tomó medidas para ahuyentarlo. Con escoba en una mano y cargando a su perrito, de raza Chihuahua, en la otra, la mujer comenzó a asustar al cocodrilo para que se moviera, pues se encontraba escondido debajo de la sala de estar.

Desganado, el reptil se comenzó a mover poco a poco hacia la salida; mientras la mujer lo despedía con “palabras de amor” como las siguientes:

“Ándate mi niño precioso, ándale, vete para tú casa”, “Ya todo el día te pasaste aquí. Ya mi nene hermoso” o “Hasta mañana mi niño precioso”.



Tras su publicación el 5 de noviembre de 2022, el video ha conseguido más de cuatro millones de reproducciones y alrededor de 16 mil comentarios, en los que se puede leer desde bromas al respecto:

“Yo con una rata me pongo loca y la doña hasta lo despide con amor”, “No sé, qué es más terrorífico el caimán o el chupacabras, digo perro, que tiene de mascota”, “Ojalá así me corriera la mamá de mi amiga cuando voy a visitarla, hablándome bonito”, “En Florida nos pasa lo mismo, pero con lagartos de dos metros de largo”, “Los tabasqueños tenemos cada mascota por la gran diversidad de ecosistemas”, “Yo con una lagartija me muero de miedo, mis respetos a la valentía de esta señora” o “Es como la película de ‘Monsters Inc.’ cuando se mete el pejelagarto y lo quieren sacar con la escoba”.



Eso sí, más de un internauta destacó que el cocodrilo está tan familiarizado con la señora que no se porta hostil; por el contrario, la obedece. Aspecto que también señaló sorprendido el hombre que grabó el video viral.

¿Ya habías visto el video del cocodrilo ‘Coco’? Cuéntanos en comentarios qué opinas de su comportamiento.