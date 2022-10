Tortuga escapa de ser comida por un cocodrilo y el video se hace viral: ya estaba en su boca

Los cocodrilos son animales salvajes con temperamentos poco dóciles, por ello sus ataques son tan temidos. Pocos son los que se atreven a hacerles frente, como Kai Hansen (el hombre que peleó contra uno de estos reptiles usando una sartén) o una tortuga viral que escapó de las fauces de uno.





Para conocer más sobre estos peculiares reptiles, no te pierdas el documental ‘Domadores de cocodrilos’, el cual puedes ver gratis en ViX.

Tortuga escapa de ser comida por un cocodrilo: video viral

Turistas en Cancún, México, grabaron el momento exacto en el que un cocodrilo intentó devorar a una tortuga; sin embargo, su presa contaba con una protección especial que le imposibilitó al reptil devorarla a la primera mordida.

Y es que la dureza del caparazón provocó que el cocodrilo tuviera que masticar a la tortuga en repetidas ocasiones, hasta que esta encontró la oportunidad perfecta para huir de las fauces de su depredador. A continuación el video:



Fue similar a lo que pasó en la fábula ‘La liebre y la tortuga’, donde el depredador de gran tamaño y habilidades perdió ante la astucia y protección natural de su pequeña presa. Un momento que cautivó a miles de internautas que por un instante dieron por perdida a la tortuga:

“Claramente, el cocodrilo es más lento que una tortuga”, “Me imagino al cocodrilo pensando: ‘Qué pescado tan más raro’”, “Una tortuga escapando victoriosamente de un cocodrilo, eso no se ve todos los días”, “Yo creo que el cocodrilo estaba realmente hambriento, porque no suelen atacar a las tortugas”, “Es como con ‘La liebre y la tortuga’, no siempre las presas lucen como las más indefensas son fáciles de atrapar”, “Aunque haya personas a las que no les gusta, esta es la cadena alimenticia y la supervivencia del más fuerte en el ecosistema” o “Qué belleza de la naturaleza, el instinto de supervivencia de algunos animales no se apaga ni siquiera cuando ya están siendo masticados por sus depredadores. Así pudo escapar la tortuga”.



En otro video del momento viral, tomado desde un ángulo distinto, se puede ver que en un inicio el cocodrilo tuvo apresada a la tortuga en su hocico durante un buen tiempo; hasta que finalmente pretendió engullirla a través de repetidas masticadas.

Claro que el caparazón entorpeció dicha tarea y así fue como el pequeño reptil se zafó de las fauces; para así alejarse del peligro con pequeños saltitos hacia el lago.



Además, de ser una protección contra depredadores, el caparazón de una tortuga es parte de esqueleto, así lo explicó la bióloga Maria Wojakowski (en entrevista para 'Business Insider', el 22 de julio de 2019). Es su caja torácica, columna vertebral, vértebras y esternón, así que no se puede separar de ella.

¿Ya habías visto el video de la tortuga que estuvo a punto de perecer siendo devorada por un cocodrilo? Cuéntanos en los comentarios tu opinión al respecto.