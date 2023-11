"Tengo 35 años y no he hecho nada": Mujer rompe en llanto por sentirse vieja y redes se identifican con ella

La usuaria de TiKTok Sol Gaschetto (@solgaschetto) se volvió viral este 27 de noviembre luego de subir un video a la plataforma en el que tuvo una crisis de edad al estar casi por cumplir 35 años.

La actriz y astróloga (según lo que menciona su biografía en dicha red social) rompió en llanto amargamente al percatarse que ya estaba por cumplir 35 años de edad y "no había hecho nada con su vida".

Su pareja intentó tranquilizarla, pero sus esfuerzos parecían ser en vano.

¿Cómo fue la crisis de la mujer que rompió en llanto al sentir que no había hecho nada en su vida a sus 35 años?

En el video de TikTok logra vérsele a Sol sentada sobre el piso, con pañuelos desechables en la mano y llorando amaramente por su situación.

"Estoy por cumplir 35 años y no sé qué hice con mi vida, gordi. ¿En qué se me fue la vida?, es que no entiendo. Estoy más cerca ya de los 40 que de los 30. Es que yo siento que tengo 23", le decía ella llorando a su pareja. "Estás en la mejor edad", intentó consolarla él, acariciándole la cara y la barbilla. "Pero yo siento que tengo veintipico, gordi, no casi 40, ¿entendés?".



La chica argentina no podía explicarse qué hizo en sus años de vida, mientras que su pareja, con quien tan sólo lleva 1 año de casada, intentaba hacerle ver que estaba en la mejor época de todas, pero ella comenzó a fatalizar, sin embargo, él la hizo desistir de sus ideas.

"Te casaste conmigo", le explicó su esposo. "¿Se me va a ir toda la vida así? Si esto mirá 35 + 35 = 70, o sea, estoy casi en la mitad de mi vida, gordi", sentenció Sol. "Pero no, mi amor, ¿por qué vas a vivir sólo 70 años?", preguntó el marido. "No sé", respondió la joven. "Vas a vivir 150", declaró su pareja. "No quiero vivir tanto, quiero vivir 90 con mucha dignidad", manifestó la argentina. "Yo 150 al lado tuyo y me quedo corto", dijo amorosamente el hombre.

¿Cómo reaccionaron los usuarios de TikTok a este video viral?

Los internautas se identificaron con Sol, pues mucha gente sufre crisis al llegar cierta edad adulta y con ello todo lo que conlleva, como: responsabilidades, enfrentarse al reloj biológico, pero sobre todo el envejecimiento.

"Al menos vos tenés un compañero de vida, algunas nos sentimos como vos y encima estamos solas", "Con un marido así, ya ganaste", "Yo con mi crisis de los 25", "Tengo 30 y estoy embarazada por primera vez, ayer leí que estoy más cerca de un embarazo de riesgo que de uno adolescente", "Yo ya transito la crisis te los 30", "Yo voy a cumplir 39 yme siento de 26, no entiendo", "Los hombres lo entienden a los 40 ó 50", expresaron algunos.



Muchos también aplaudieron el apoyo del esposo de la chica e intentaron levantar su autoestima diciéndole lo maravillosa que se ve a su edad.

El video, descrito con la leyenda: "Una lloradita y a seguir", cuenta ya con 2.2 millones de visualizaciones en tan solo un día, además de casi 194 mil 'Me gusta' y más de 7 mil 700 comentarios.

¿A ti, te ha pasado?