¿Quiénes son los "No sabo kids"? Los latinos discriminados por otros latinos en Estados Unidos

A pesar de que Estados Unidos es considerado uno de los países con más hispanohablantes del mundo, según la BBC, tal parece que las nuevas generaciones no se preocupan por hablar español, a pesar de sus raíces latinas.

Esta nueva tendencia de los hijos de latinos que no saben hablar español ha traído como consecuencia que los apoden los 'No sabo kids'.

¿Quiénes son los 'No sabo kids'?

La expresión 'No sabo' en México es usada por lo general por niños chiquitos cuando recién empiezan a hablar y saber de los tiempos de los verbos. Como verbo irregular no se dice 'No sabo', sino 'No sé'.

Según explica la cuenta de TikTok Yo! Spanish (@yospanishofficial), que enseña a hablar español, es muy similar a cuando los pequeños estadounidenses dicen 'I runned' o 'I sleeped', en lugar de 'I ran' o 'I slept', ya que son también verbos irregulares.

Pero esto no sólo pasa con niños pequeños, sino con quienes aún no dominan el idioma (inglés o español), es por eso que se eligió la frase 'No sabo', aludiendo a que aún no saben usar este lenguaje.

Así pues, los 'No sabo kids' son chicos que vienen de una familia latina o hispana, cuya familia habla español, pero el chico no, por lo que el término 'No sabo kid' es empleado en forma despectiva, de burla o hasta de bullying contra estos jóvenes.

¿Por qué los 'No sabo kids' son discriminados por otros latinos?

La 'discriminación' surge cuando emplean mal las palabras en español y no buscan aprender, generalmente.

¿Por qué los 'No sabo kids' no hablan español?

Algunas personas aseguran que cuando llegaron a Estados Unidos eran muy pequeños o incluso nacieron allá y había algunas zonas en el país donde aún existía discriminación y racismo, por lo que sus padres eligieron que sus hijos no hablaran español para que pasaran desapercibidos y no sufrieran este tipo de cosas.

Muchas de las veces es porque el niño nació y creció en Estados Unidos o Canadá hablando inglés con sus papás en la casa, no español, por lo que nunca lo aprendieron mientras crecían, es lo mismo que ocurre a la inversa.

"Eso es un 'No sabo kid': Alguien que tiene sangre latina en sus venas, pero no habla español, es muy desafortunado, pero pasa mucho".

¿Qué opinan en TikTok de los 'No sabo kids'?

TikTok es una plataforma donde muchos usuarios comparten sus experiencias con o como 'No sabo kids', empleando el término para burlarse y divertirse de este tipo de jóvenes.

"Odio no ser capaz de hablar español", "Eso apesta", "Ellos nunca me dijeron y ahora me bulean", "Puedo entenderlo, sólo que no puedo hablarlo tan bien", "Al final del día, los padres no le enseñaron español al niño, no es culpa suya", "Me alegro mucho de no ser uno de ellos", "Es bastante despectivo", "Es tipo spanglish", son algunos de los comentarios.