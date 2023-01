Latina se hace viral por ritual de Año Nuevo para atraer el amor: lo consiguió en 30 segundos

Eso sí, para los menos afortunados se han creado peculiares rituales de Año Nuevo con el fin de atraer el amor. Tal es el caso de meterse debajo de la mesa cuando suenan las campanadas del primer día de enero, justo después del conteo de los últimos segundos de diciembre.

Así lo hizo la usuaria de Twitter Gaby Álvarez y quedó grabado en video, el cual ya cuenta con más de un millón de reproducciones, que al parecer la peculiar costumbre dio resultado.

Latina hace ritual de Año Nuevo para encontrar el amor y lo logró

Gaby Álvarez es una latina que está de viaje en Washington, Estados Unidos; ahí acudió a un bar para recibir el Año Nuevo y decidió documentar el conteo regresivo para compartirlo en video a través de sus redes sociales.

En dicha grabación se puede ver a la chica contando en inglés junto a una amiga y ambas sostienen uvas en la mano; una vez que empiezan a correr los primeros segundos del 2023, Gaby come sus uvas mientras se coloca debajo de la mesa.

Paralelamente, un chico, que se encontraba mesas atrás, camina a través del pasillo del bar y al verla agachada llama su atención, así que le comienza a hablar. Por esta razón la joven subió el clip con la siguiente descripción: “Yo me pongo debajo de la mesa a las 12 para conseguir novio, Dios en menos de 39 segundos”

“¿Qué tal?, ¿qué está pasando allá abajo?”, se puede escuchar al chico decir al ver a Gaby y a su amiga debajo de la mesa del bar.

Tras ver la grabación, muchos internautas se sorprendieron con la eficacia del ritual y dejaron sus divertidos comentarios al respecto; estos son algunos que se pueden leer en la publicación:

“Los rituales operando en tiempo real”, “Yo no sabía que para eso era ponerse debajo de la mesa, me hubieran dicho antes. Ahora tengo que esperar otros 365 días”, “Es el amor de su VISA”, “Excelente servicio, el del ritual debajo de la mesa” o “Aunque me truenan las rodillas, el siguiente año compruebo la eficacia de ese ritual”.

Lamentablemente, no fue un amor para todo el año, en la sección de comentarios Gaby Álvarez explicó que después de ese encuentro ya no volvió a ver al chico desconocido en toda la noche. Por esta razón, algunas personas teorizaron que ya tenía pareja y era la mujer que aparece detrás de él en el video viral.