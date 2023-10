Mujer revela que todos los días piensa que "debe bajar de peso" para ser feliz: "¿A todas nos pasa?"

Usuarios de TikTok se sorprendieron al saber meses atrás los hombres tienen una clara tendencia de pensar al menos dos o tres veces por semana en el Imperio Romano y una creadora de contenido llamada Gabilu Mireles, se sinceró sobre cuál es su pensamiento que podría ser equivalente para las mujeres.

En video, mujer piensa que debe bajar de peso para "ser feliz" y empatiza con usuarias en TikTok

La mexicana ha ganado una fuerte base de fans por ayudar a las mujeres a fortalecer su amor propio y el pasado 24 de octubre, fue cuando se sinceró respecto a que con frecuencia analiza lo mucho que podría "mejorar su vida si bajara de peso".

"Sigo pensando que mi vida sería mejor si bajara de peso y creo que no hay un solo día que no lo piense en cómo bajar de peso. No hay un solo día en mi vida que yo recuerde desde antes de la pubertad en el que no haya pensado en bajar de peso".



La influencer expresó que si bien su contenido se centra en brindar herramientas para que las mujeres se amen, cree firmemente en que nadie debe "esperar" a bajar de peso para ser feliz, pero efectivamente, no hay día en que no piense que su vida podría ser más feliz y sencilla si pesara menos.

"Si bajara de peso no tendría el miedo de romper una silla en un restaurante o no tendría el miedo de que tronara la camilla en un consultorio médico".



La tiktoker con casi 100 mil seguidores afirmó que la moraleja de su clip era hacerle saber a todas las internautas que tienen los mismos pensamientos que no estaban solas, pues estos también llegan a su mente con frecuencia.

"Pedirte que no piensen en bajar de peso es pedirte que no existas en esta realidad en el que constantemente nos bombardean para meternos esa idea en la cabeza que todo lo que te haga bajar de peso será mejor que estar gorda y no es cierto, pero no te culpo por pensarlo".



En tan solo 48 horas su mensaje se hizo viral con más de 1 millón de vistas y más de 225 mil me gusta. En la sección de comentarios, miles de mujeres revelaron que en efecto, su "Imperio Romano" también es pensar que todo sería mejor si fueran personas delgadas.

"Mi imperio Romano es pensar en mi vida seria perfecta si yo fuera flaca", "Y cuando baje de peso solo pensaba en como mantenerlo, no volver a subir, contar calorías etc. es duro vivir así", "Vivo en pausa.. esperando eso.. es terrible ..", "Nunca me había topado con un vídeo con el que me identificará tanto como este, duele pero es la realidad que muchas vivimos", "Mi pensamiento de diario, pienso que resolvería mis problemas y que así la gente me va a querer y que me voy aceptar por fin", "Cuando bajé de peso y vi que la gente si te trata mejor me obsesione con la idea que eso debería ser mi estándar, pero ahora batallo mucho para bajar".



Por último, un puñado de usuarias aseguró que en efecto, sus vidas "mejoraron" cuando bajaron de peso, pero viven con el miedo de volver a subir y ser juzagadas por la sociedad.

@gabilumireles Replying to @Belu Grigera 💚🍃 Mi imperio romano a los 12 años era que nunca iba a tener novio si no bajaba de peso… spoiler: eran #fakenews PERO ¿cuantas “verdades absolutas” como ESA nos repetimos a diario? 😓 ♬ original sound - Gabilu Mireles | Amor Propio



¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

Te podría interesar: