Dio lecciones de amor propio al presumir su barba y conquistó al mundo con su emotiva historia

Gracias a las redes sociales hemos descubierto innumerables historias y personas con algún talento muy particular.

Como el de esta mujer que, debido a una afección hormonal su barba ha crecido, con su seguridad y su amor propio ha conquistado al internet.

Su barba se debe a una condición médica

A través de sus cuentas de Internet, esta mujer de 36 años que se hace llamar Peekaboo Pumpkin, ha triunfado haciendo videos graciosos y recientemente en la plataforma ‘OnlyFans’.

Ella no ha revelado su nombre verdadero, sin embargo, ha confesado que está casada y sufre de ovario poliquístico, padecimiento que hace que su bello facial crezca de manera poco habitual.

Dicha condición, además, provoca un desequilibrio hormonal que deriva en cambios en el ciclo menstrual, quistes en los ovarios, infertilidad, problemas serios de acné y crecimiento de vello excesivo.

No ha sido fácil el camino del amor propio

A través de sus videos en TikTok, la mujer confesó a sus más de 600,000 seguidores que tuvo un proceso largo de aceptación sobre su barba.

"La depilación láser no funcionó. Me tomó años estar en el lugar donde mi vello facial no me molestaría", dijo Peekaboo Pumpkin en una nota publicada por 'The Sun' en diciembre de 2021.



En uno de sus más recientes clips de TikTok, publicado el 30 de enero de 2022, deja ver que mantiene un particular cuidado sobre su barba.

“Oye, me encanta el hecho de que te sientas tan cómodo teniendo barba. Desearía tener tu confianza. He tenido vello facial desde que tenía 10 años y todavía no puedo encontrar la confianza. Sigo cambiándola porque siento que la gente se va a burlar de que tengo barba”, escribió una usuaria junto a una grabación.

Peekaboo Pumpkin respondió que para ella tampoco fue fácil: “Fue mucho tiempo para trabajar en ello. Y fue difícil. Pero lo vale”, escribió.

Peekaboo Pumpkin: sólo para fans

La famosa “mujer barbuda” cobra 12 dólares mensuales por suscripción a su página personal, en la que comparte contenido especial resaltando su barba.

En su perfil de ‘Only Fans’, se describe como ““BBW peluda [mujer grande y hermosa]. REAL Bearded Freak”, y su cuota de inscripción más cara es de cerca de 100 dólares anuales.

La mujer ha promovido el amor propio, pues en sus videos ha señalado que su barba nunca ha sido un impedimento para ella.

"La gente siempre ha sido respetuosa, incluso cuando fui a entrevistas hace unos años, nadie mencionó mi vello facial y eso nunca ha sido un problema", señaló Peekaboo Pumpkin de acuerdo con una nota publicada por ‘The New York Post’ en octubre de 2021.



A pesar de la gran confianza que deposita en sí misma, y en sus videos, no ha logrado escapar a las críticas de algunos usuarios.

Eso sí, también hay muchos otros que la ven como una inspiración.