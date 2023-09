Mamá pone "estricto" reglamento a sus hijos en casa y causa polémica: controla hasta su ropa

En el complejo mundo de la crianza, las normas de convivencia en el hogar pueden ser un tema delicado y recientemente, en Twitter, surgió un caso que generó un debate en línea sobre hasta dónde llega la disciplina y si algunas reglas pueden ser demasiado restrictivas para los niños y adolescentes.

La cuenta de Twitter @holaaabuenass compartió una imagen de un reglamento que supuestamente una joven debe seguir en su hogar. Las normas causaron un revuelo en la red social debido a su nivel de detalle y control parental, que fue tachado por algunos usuarios como "exagerado".

Ponen extenso reglamento a sus hijos y causan polémica en Internet

Si bien algunas de las reglas son comunes, como mantener la habitación ordenada y pasear a la mascota, otras parecen ser más restrictivas, como el uso limitado del celular e internet, y la elección diaria de la vestimenta por parte de la abuela y castigos y multas en caso de no cumplir.

Entre las normas destacadas del extenso documento viral se encuentran:

"Habitación recogida todos los martes por la noche, en caso contrario se cobrará el tiempo que la limpiadora pase recogiendo a cada una de las inquilinas de la habitación no recogida", "Cada uno recoge el baño de todo aquello que ha utilizado" y "Por la mañana, la abuela manda una foto de la ropa que lleváis al colegio, tal y como indican las normas del instituto, no se puede ver ropa interior, si la ropa no es adecuada, no se saldrá el fin de semana".



Lo más llamativo es que en caso de no seguir al pie de la letra cada una de las asignaciones, se reduce el uso del celular en una hora, por cada tarea no cumplida, aunque este privilegio puede ser recuperado realizando tareas del hogar como poner la mesa, lavar los trastes o tender la ropa.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Mientras algunos usuarios opinaron que las reglas eran exageradas y criticaron la falta de libertad que se le daba a la joven, así como la extensión del documento, otros señalaron que faltaba contexto para comprender por qué se habían establecido estas normas tan estrictas.

"Sinceramente prefiero vivir bajo un puente", "Los padres deben de tener mucho tiempo libre", y "¿Quería tener hijas o educar a militares?", se lee en los comentarios.



El post, acompañado de la pregunta "¿Por qué mis hijas no me hablan?", se ha vuelto viral con 8.2 millones de vistas, cerca de 100 mil 'me gusta' y cientos de comentarios en la plataforma.

Este caso nos recuerda la importancia de encontrar un equilibrio en la crianza de los hijos, donde se fomente la responsabilidad y la disciplina sin que esto se convierta en una excesiva restricción, pero cabe destacar que cada familia tiene su propio estilo de crianza, y lo esencial es que sea respetuoso y beneficioso para el bienestar de los hijos.