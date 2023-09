Mujer pide 'tartar de atún' en restaurante y le sirven una lata de pescado: le cobraron 18 dólares

TikTok es la plataforma donde se albergan todas aquellas historias de indignación que pasaron los usuarios y algunas de las más polémicas, son aquellas ligadas a restaurantes .

Mujer pide platillo de pescado crudo en restaurante y le llevan una lata de atún con papas

Resulta que el el pasado 27 de agosto una agente de bienes raíces originaria de Canadá llamada Sophie Bokelmann, denunció lo que que vivió al visitar un restaurante.

En su cuenta de TikTok @sophiebokelmann expuso lo impactada que estaba, debido a que en aquel lugar no le dieron un platillo preparado, más bien fue una lata de atún.

En su narración explicó que al visitar un restaurante muy famoso, del cual omitió su nombre "no quería que la asociaran con la difamación", se sentó para saciar su apetito.

Al llegar la mesera, Sophie dejó a un lado la carta y le comentó que quería comer algo "ligero". Ella respondió que podía traerle un platillo similar a un tartar de atún, el cual es una preparación de pescado crudo que destaca por ser condimentado con especias, salsas y estar acompañado de frutas o verduras.



Al tener en mente el estilo del platillo accedió; sin embargo, se llevó una total sorpresa al ver lo que le entregaron, una lata de atún con papas fritas como acompañamiento.

"¿Es tan mala la inflación? Simplemente fui a un restaurante y le pedí a la camarera... algo liviano, nada demasiado pesado. Me trajo una lata de atún y papas, una lata de atún, ni siquiera sacaron el pescado de la lata, además estaba cocido", fue parte de lo que dijo en su clip.



Por si fuera poco Sophie aseguró que le cobraron 25 dólares canadienses (18 americanos) por su comida, cosa que le pareció de lo más absurdo y pensó que era una broma, pero resultó ser todo real.

Al final no se lo comió y terminó regresándolo, dejando en claro que la mesera fue comprensiva con su decisión y en su lugar le trajo una ración de pan.

Mientras contó su experiencia adjuntó una fotografía dejando en evidencia que estaba diciendo la verdad y gracias a ello, su material explotó en la red social con más de 1.5 millones de vistas.

La controversia del video en TikTok hizo que los usuarios se molestaran por el platillo

El video desató una enorme respuesta en la sección de comentarios, con personas mostrando su asombro por lo que vivió la chica, el enorme precio y la presentación que no parecía de restaurante.

"Este es mi tipo favorito de comida casera, pero 25 dólares por pescado enlatado y patatas fritas en un restaurante es una locura", "Por $25.00 yo estaría medio esperando que un miembro del personal saliera diciendo "¡es broma!" riéndose, quitándome el plato, y sirviéndome otra cosa", "Alguien no sabe cómo en realidad en un tartar de atún", "No se parece nada al tartar jaja pobre de ti", "No te ofendas, pero parece comida de gato", "¿Quién pensó que era buena idea poner esto en un plato?", "Yo me hubiera quejado de inmediato", "¿Cómo que 25 dólares? yo no pagaba nada" o "Eso es super caro. Pero para ser justos, algunas latas de atún cuestan más de 10 dólaresW.



A pesar de que los internautas ya mencionaron algunos restaurantes que podrían ser los culpables de esta atrocidad, Shopie aún se niega a mencionar el nombre porque no desea que le nieguen la entrada.

Puedes ver también: