'Lo que callamos los conductores de Didi': Mujer pide a chofer ser su cómplice para 'engañar' a su novio

La historia de un conductor de la aplicación Didi se hizo viral luego de que él la compartiera en Instagram bajo el título de 'Lo que callamos los conductores de Didi' y con la descripción: 'las chicas malas', debido a la inusual solicitud de la usuaria a la que le brindaría el servicio.

Desde su cuenta @richy_mx_ en la red social antes mencionada, el mexicano se dedica a grabar y compartir algunos momentos de lo que le pasa estando en acción tras el volante.

¿Qué fue lo que le pidió la pasajera al conductor de Didi para hacerlo su cómplice y 'engañar' a su novio?

En el video que Ricky compartió se le ve a él conduciendo y llegando con la pasajera que solicitó el servicio de Didi. Ella lo saluda y se identifica como 'la chica del viaje', pero a continuación le hace una solicitud que dejó sorprendido al chofer.

"Quería ver si no me podías iniciar el viaje, bueno, que me hagas el viaje, pero sin que yo me suba", pide la usuaria. "¿Cómo?", pregunta Richy, queriendo entender. "Sí, o sea, que tú hagas el viaje normal, nada más que yo no me voy a ir", explicó la mujer. "¿Tons qué vas a mandar o qué?", cuestiona el conductor sin captar bien lo que quería decir la chica. "Mira, lo que pasa es que, la verdad es que voy a salir con mi amiga, pero le tengo que mandar la ubicación a mi novio de que ya voy para mi casa, porque es bien celoso", compartió la joven.



El chofer comenzó a reírse antes de que la susodicha terminara su narración, pues no podía creer lo que estaba pasando, pero 'no le costaba nada', ya que él cobra lo mismo el viaje con o sin pasajero ante la plataforma.

"Entonces yo le dije que ya voy saliendo del trabajo y que ya voy para mi casa, y que ya me voy a dormir, porque me siento mal, y entonces quería ver si me haces el favorsote", continuó la usuaria. "Ah, pues sí, sí, sí, sí", accedió Richy. "¿Sí? Te doy una propinita por el favorcito", dijo la mujer. "¡Va!", respondió el conductor.



Acto seguido, la chica le dio $100 pesos al joven por ser su cómplice, él no podía creer que era en serio, pero los aceptó y preguntó si sólo debía llegar al destino y finalizar el viaje, a lo que ella respondió que sí, que hiciera todo normal como si ella fuera con él.

Ambos se despidieron animosamente y el chofer inició el viaje, ese fue el final del video, el cual ya cuenta con casi 27 mil 'me gusta' y 500 comentarios.

¿Cómo reaccionaron los usuarios de redes sociales ante el video donde el chofer de Didi acepta ser cómplice de una mujer para 'engañar' a su novio?

Algunos de los internautas que vieron el clip reaccionaron con humor, aunque otros se mostraron decepcionados ante el engaño de la chica y reprobaron su comportamiento, pues, por supuesto, no todos 'se compraron' la idea de que la joven iba a salir con su amiga.

Unos cuantos más vieron el riesgo de que el chofer de Didi le hiciera ese 'favor' si llegaban a salir mal las cosas.

"Le pasa algo 'con la amiga' y la última vez que se supo de ella fue cuando tomó el Didi con el Richy", "Esa es buena jajaja", "Propina de 100, costo del viaje 250", "El novio viendo el reel en Instagram", "Son tremendas", "Luego se pierde la muchacha y dicen que el Didi la desapareció. ¿Vale la pena el riesgo por $100 pesos?", "Su amigarriata", "Cada vez con menos fe en encontrar una que valga la pena", "Nuevo nivel desbloqueado", "Ojalá siempre cayeran viajes así", "Era amigo, no amiga", opinaron.



¿Tú qué hubieras hecho?