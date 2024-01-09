Entretenimiento

Joven descubre alarmante mensaje de auxilio en un huevo e internautas reaccionan: a ellos también les pasó

Tiktok se alarmó luego de darse a conocer un mensaje pidiendo ayuda en un huevo, todos especularon y la marca ya respondió

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

T3HQV8VPH-U7LUFUY90-82a6e4d2832c-512.jpg
Por:
Tania Caballero.
Video Los extranjeros no pueden creer cómo es México: los shocks culturales que más los impactaron

Un usuario de TikTok se hizo viral al compartir un mensaje escalofriante que encontró en nada menos que 'su desayuno', pues estaba grabado insólitamente en un huevo, pero ¿qué significa?, ¿cómo llegó ahí?, y lo más importante: ¿existen más mensajes ocultos en estos productos?

¿Cómo es el video que se hizo viral sobre el chico que encontró el mensaje pidiendo ayuda en un huevo?

PUBLICIDAD

Desde su cuenta de TikTok @diechello, el joven compartió el video en el que se ve sobre la mesa una caja de huevos que se dispone a abrir para mostrar, donde se encuentra aquél que tiene el mensaje escrito pidiendo 'Ayuda'.

"Nosotros siempre compramos huevos ‘San Juan’ para comer, esta caja de 90 huevos y ya nos los vamos a acabar, literal sólo quedan tres y nos acabamos de dar cuenta que el huevo dice "Ayuda". Acabamos de concluir que la fábrica de 'San Juan' explota gallinas y las gallinas están pidiendo ayuda. Tú, fábrica de 'San Juan', que estás viendo esto, recapacita. Esto está muy fuerte: ‘Ayuda’, claramente. No más matrato de gallinas", dice el muchacho.
@hannoh_montano_

Repacacita San Juan 🥚🐓#fy #fyp #fun #comedia #huevo

♬ sonido original - hannoh_montano_

El clip, de tan sólo 32 segundos de duración cuenta ya con casi 600 mil reproducciones, más de 120 mil 'me gusta' y cientos de comentarios.

Más sobre Entretenimiento

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis
1:03

¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop

¿Cómo reaccionaron los internautas a este video? ¿Les pasó lo mismo?

Los usuarios de TikTok tomaron con humor el clip, aunque algunos se alarmaron y otros reconocieron que les había sucedido lo mismo: encontraron huevos de esta marca con otro tipo de mensajes grabados en ellos.

“A mi mamá le salieron unos que decían 'te amo', jajaja”, “Wey, ¿no pensaron de verdad que alguien está verdaderamente pidiendo ayuda?, ¿estará secuestrado alguien?", "Huevos San Juan es el nuevo Shein", "El Lore de 'Pollitos en fuga'", "Quizá es como sugerencia, tipo: 'ayuda a quien puedas'", "Los míos dicen ‘Sé felíz'", "A mí hace tiempo también me pasó eso", "Los de la fábrica secuestrados y estos pensando que son gallinas", "Los míos dicen 'Esperanza'", escribieron algunos.
Mensajes en los Huevos 'San Juan'
Mensajes en los Huevos 'San Juan'
Imagen Facebook

Este tipo de mensajes destaparon aún más la curiosidad de los internautas, quienes estaban dispuestos a hallar una explicación, sin embargo fue la misma marca de Huevos 'San Juan' la que respondió.

¿Por qué había un mensaje pidiendo ayuda grabado en el huevo? ¿Qué significa?

Tras ver el alcance del clip y cómo alarmó a los usuarios de dicha red sosical, la propia marca de productos respondió al creador de contenido públicamente con una clara explicación:

"Es una invitación a ayudar a tus seres queridos, a quien más lo necesita, ayudar a la hora de cocinar, etc.", expresaron desde la propia empresa en un comentario.


Aunque algunos usuarios no le creyeron y la acusaron de querer 'disimular', la realidad es que este tipo de mensajes son parte de una 'campaña' de amor de la empresa, por lo que suelen ser grabados al exterior de los huevos junto con un sello de trazabilidad donde existen otros datos que pueden conocer los consumidores.

En cada huevo, además de este mensaje, aparece la fecha de cuándo se puso, de qué granja proviene y, por supuesto, la marca y el logo de la empresa.

¿Qué significa el sello de los Huevos 'San Juan'?
¿Qué significa el sello de los Huevos 'San Juan'?
Imagen Facebook

Entre los 'mensajes de amor' que se pueden encontrar en estos huevos están: 'Ayuda', 'Cuídate', 'Te amo', 'Feliz año', entre otros.

PUBLICIDAD

¿Tú qué opinas?


Relacionados:
EntretenimientoTikTokViral