Joven descubre alarmante mensaje de auxilio en un huevo e internautas reaccionan: a ellos también les pasó

Un usuario de TikTok se hizo viral al compartir un mensaje escalofriante que encontró en nada menos que 'su desayuno', pues estaba grabado insólitamente en un huevo, pero ¿qué significa?, ¿cómo llegó ahí?, y lo más importante: ¿existen más mensajes ocultos en estos productos?

¿Cómo es el video que se hizo viral sobre el chico que encontró el mensaje pidiendo ayuda en un huevo?

Desde su cuenta de TikTok @diechello, el joven compartió el video en el que se ve sobre la mesa una caja de huevos que se dispone a abrir para mostrar, donde se encuentra aquél que tiene el mensaje escrito pidiendo 'Ayuda'.

"Nosotros siempre compramos huevos ‘San Juan’ para comer, esta caja de 90 huevos y ya nos los vamos a acabar, literal sólo quedan tres y nos acabamos de dar cuenta que el huevo dice "Ayuda". Acabamos de concluir que la fábrica de 'San Juan' explota gallinas y las gallinas están pidiendo ayuda. Tú, fábrica de 'San Juan', que estás viendo esto, recapacita. Esto está muy fuerte: ‘Ayuda’, claramente. No más matrato de gallinas", dice el muchacho.

El clip, de tan sólo 32 segundos de duración cuenta ya con casi 600 mil reproducciones, más de 120 mil 'me gusta' y cientos de comentarios.

¿Cómo reaccionaron los internautas a este video? ¿Les pasó lo mismo?

Los usuarios de TikTok tomaron con humor el clip, aunque algunos se alarmaron y otros reconocieron que les había sucedido lo mismo: encontraron huevos de esta marca con otro tipo de mensajes grabados en ellos.

“A mi mamá le salieron unos que decían 'te amo', jajaja”, “Wey, ¿no pensaron de verdad que alguien está verdaderamente pidiendo ayuda?, ¿estará secuestrado alguien?", "Huevos San Juan es el nuevo Shein", "El Lore de 'Pollitos en fuga'", "Quizá es como sugerencia, tipo: 'ayuda a quien puedas'", "Los míos dicen ‘Sé felíz'", "A mí hace tiempo también me pasó eso", "Los de la fábrica secuestrados y estos pensando que son gallinas", "Los míos dicen 'Esperanza'", escribieron algunos.

Mensajes en los Huevos 'San Juan' Imagen Facebook

Este tipo de mensajes destaparon aún más la curiosidad de los internautas, quienes estaban dispuestos a hallar una explicación, sin embargo fue la misma marca de Huevos 'San Juan' la que respondió.

¿Por qué había un mensaje pidiendo ayuda grabado en el huevo? ¿Qué significa?

Tras ver el alcance del clip y cómo alarmó a los usuarios de dicha red sosical, la propia marca de productos respondió al creador de contenido públicamente con una clara explicación:

"Es una invitación a ayudar a tus seres queridos, a quien más lo necesita, ayudar a la hora de cocinar, etc.", expresaron desde la propia empresa en un comentario.



Aunque algunos usuarios no le creyeron y la acusaron de querer 'disimular', la realidad es que este tipo de mensajes son parte de una 'campaña' de amor de la empresa, por lo que suelen ser grabados al exterior de los huevos junto con un sello de trazabilidad donde existen otros datos que pueden conocer los consumidores.

En cada huevo, además de este mensaje, aparece la fecha de cuándo se puso, de qué granja proviene y, por supuesto, la marca y el logo de la empresa.

¿Qué significa el sello de los Huevos 'San Juan'? Imagen Facebook

Entre los 'mensajes de amor' que se pueden encontrar en estos huevos están: 'Ayuda', 'Cuídate', 'Te amo', 'Feliz año', entre otros.

