“Pagar la fiesta y darle una mensualidad”: los requisitos de una mujer para padrino de bautizo

El padrino de bautizo es una figura importante en la religión porque es el que presenta al niño ante la iglesia para recibir los sacramentos y posteriormente guiarlo a lo largo de su vida para que no se aleje de su espiritualidad y fe.

A su vez, dicho padrino suele ser el que se encargue de ciertos gastos durante el evento, por eso algunos padres buscan a una persona con buena posición económica para fungir ese rol, así que ni siquiera buscan una persona dentro de su círculo familiar.

Así lo dio a conocer Sergio Saldaña, un Médico Cirujano de 25 años, que a través de un videoclip contó la vez que una compañera de escuela le pidió ser el padrino de bautizo de su hijo bajo una serie de condiciones que causaron polémica en TikTok porque los involucrados ni siquiera son cercanos.

Mamá le pide a médico ser el padrino de bautizo de su hijo

Como contexto, Sergio Saldaña tiene su propio consultorio médico y además es un tiktoker que informa sobre el área de la salud a sus seguidores. Debido a la exposición de su imagen, una de sus compañeras de la escuela acudió a él con una peculiar petición.

Al principio el doctor pensó que lo invitaría a su boda, ya que tras haber tenido a su hijo había rumores de que la mujer estaba próxima a casarse, pero en realidad fue al lugar a pedirle que fuera padrino de su bebé.

Esto le pareció extraño al joven porque en realidad no eran amigos, simplemente habían coincidido en el mismo salón de clases durante un ciclo escolar. Para Sergio, la figura de un padrino de bautizo debía ser alguien más cercano a los padres y al bebé, como ocurrió con sus sobrinos (los hijos de sus hermanos) quienes son sus únicos ahijados.

Entonces, el médico preguntó qué tipo de ayuda necesitaba la chica, si para el bolo (las monedas que el padrino regala a los niños en un bautizo, a veces arrojándolas al aire u otras veces en los recuerditos de la fiesta) o el ropón del bebé, pero la chica le mencionó que en su familia tenían otras tradiciones: pagar por completo la fiesta y dar una mensualidad al ahijado durante 18 años.

Desconcertado por los requisitos, Sergio decidió rechazar la oferta porque le parecía que su conocida estaba aprovechándose económicamente de él. Ante la negativa, la mujer se enojó con el joven porque pensaba que por tener dinero y vestir bien aceptaría.

“¿Le pidió ser padrino de bautizo o que le mantuviera al chamaco?”, “Hay personas que no conocen los límites, le está exigiendo más al padrino que al papá”, “¿Una mensualidad? Mis padrinos ni domingo me dieron, eso significa que podría demandarlos”, “Yo solo vi a mis padrinos el día de mi bautizo, creo que se desaparecieron para no pagarme mi manutención por 18 años”, “Yo creo que ser padrino es un privilegio porque te da la oportunidad de guiar a una nueva alma en el mundo, pero de eso a mantenerlo es otra cosa”, “Un padrino debe tener el corazón para apoyar al ahijado en todo, ya si tienes la voluntad de ayudarlo económicamente mejor, pero debería depender de ti y no de una imposición”. Son los comentarios que se pueden leer en la publicación.

‘El doctor padrino’: otra historia viral que se hizo viral en redes sociales

Curiosamente, el caso de Sergio Saldaña no ha sido la única historia en redes sociales sobre un médico al que le piden ser padrino de un niño con el que no tiene relación. El ‘influencer’ conocido como Mr. Doctor narró la historia de uno de sus seguidores cuando estaba en su servicio social.

Resulta que tras un año de laborar en un hospital regional, la mamá de uno de sus pacientes le dijo que le haría una comida de despedida por su labor, pero en realidad quería celebrar la primera comunión del niño y engañó a todos para que cooperaran e incluso le pidió médico que fuera padrino del niño. Conoce todos los detalles en el siguiente video:

¿Qué opinas al respecto? Cuéntanos en los comentarios.

No te vayas sin ver: