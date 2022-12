Nadie se llevó centros de mesa de un bautizo por "feos" y tenían dinero dentro: video viral

En días recientes, la usuaria de TikTok Itza Jarquín expuso a los invitados del bautizo de su hija porque no quisieron llevarse los centros de mesa que ella hizo con sus propias manos, ya que no les parecieron bonitos y ella se vengó a través de un video que acumula más de 4 millones de reproducciones desde su publicación el 29 de noviembre de 2022.

Mujer expone que nadie quiso llevarse sus centros de mesa en TikTok

En su video, Itza Jarquín comenta que sus invitados vieron a los centros de mesa del bautizo de su hija como “basura”, porque la mujer los había elaborado con materiales reciclados como botes de leche, plumas y papel.

“Les voy a decir, yo hice las princesas [de los centros de mesa] a mano con papel de colores e impresiones y lo que llevaban de más valor eran una pluma [para que se quedaran paradas] y el bote de aluminio [como base]. Creí que les podría servir para que guardaran cosas; además, ya tenía las cosas por la leche que toma mi hija desde que nació”, contó la mujer en un video publicado en TikTok el 30 de noviembre de 2022.



Por esa razón, muchos optaron por no llevárselos y dejárselos a la mujer, quien al finalizar la fiesta confesó que en realidad los botes contenían el bolo del bautizo, es decir, el dinero que tradicionalmente los padrinos del niño arrojan al aire para que los invitados recojan.

Esta acción simboliza la abundancia en la vida del niño, así que en el caso de Itza se guardaron 500 pesos mexicanos en cada ornamento, lo equivalente a 25 dólares estadounidenses.

Rápidamente, en los comentarios se creó un debate respecto a la situación, pues había internautas que ponían en duda la veracidad del video y otros que no.

“Cómo creen que van a poner 500 de bolo; si no pudieron comprar unos centros de mesa bien, menos van a poner esa cantidad de bolo”, “Los invitados que sí se llevaron el centro de mesa digan si es cierto que traía esa cantidad o no”, “Los invitados bien arrepentidos luego de ver este video” o “La verdad solo se llevan los que cuestan más, así pasó en el bautizo de mi hijo, así que ni te acongojes. Tú te lo ahorras”.

El debate por la verdad detrás del video viral de Itza escaló tanto que ella misma decidió aclarar todo lo que pasó un día después. Resulta que ella estaba un tanto enojada de que sus invitados no tomaran en cuenta sus manualidades y preparó una especie de venganza fingiendo que los centros de mesa tenían dinero y así se arrepintieran por no llevárselos.

“Es mi primera hija y ya no hallaba que darles a los invitados. Entonces la mesa puse las princesas y dos suculentas, casi al final vi que las plantitas se las llevaron todos, pero no las princesas que hice. En ese momento se me ocurrió meter el dinero y grabar. Fue broma, todo el día reí como no tienen idea con sus comentarios”, contó la mujer en un video publicado en TikTok el 30 de noviembre de 2022.

¿Tú qué opinas sobre este caso viral? Cuéntanos en los comentarios.