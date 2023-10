Mujer ve por primera vez a su pareja sin barba y su respuesta indigna a internautas: “Ahí no es, bro”

Aunque dicen que los acuerdos entre las parejas sobre cómo se llevan en su relación son únicos, intransferibles y respetables, una mujer desató polémica en TikTok por la reacción que tuvo cuando su pareja le mostró su cambio de look.

De acuerdo con el creador de contenido, el momento fue captado justo en el instante en el que su pareja, de más de 3 años y con quien tiene un hijo, lo ve por primera vez sin barba.

Mujer queda en shock al ver por primera vez a su pareja sin barba

En la grabación se ve al español destaparse la mitad de rostro, que cubría con una mano, cuando la mamá de su hijo entra al al comedor y queda totalmente sorprendida con el cambio.

“¿Qué pasa, cariño?”, dice él en el video que tituló: “Mi mujer me conoce por primera vez sin barba”.



La mujer casi de inmediato se lleva la mano al rostro para apenas cubrir la sonrisa que salió de forma involuntaria.

Sin embargo, momentos después, sin reparo, la mujer, identificada como Solange Janssens en Tiktok, lanzó un “¡Qué feo!”, para rematar con un “No me digas que te sientes guapo… que feo”.

La reacción de la mujer provocó en el hombre una gran carcajada tras la que respondió a su pareja que claro que se sentía guapo y además joven.

Mujer recibe críticas por su reacción al ver a su pareja sin barba

Pese a que el hombre tomó con humor la respuesta de su pareja, no fue así entre los internautas, quienes criticaron su reacción, resaltando que no era la mejor manera.

“Ahí no es, bro”, “Me dicen eso y lloro”, “No se te ocurra reaccionar igual cuando ella se cambie el look con un corte de pelo o algo”, “Ahí no es brother la mujer que te quiera te quiere como quiera”, “Imaginarte que ella se hace algo en el pelo y él le tiene una reacción así”, son algunas de las reacciones en TikTok.

La pareja dejó de lado las críticas y continúo bromeando sobre el cambio de look, ella se sumó en los comentarios y él le respondió.

“Todavía estoy asimilando que vivo con un desconocido", escribió la influencer mientras que el autor del video contestó: “Te volverías a casar conmigo, no mientas".