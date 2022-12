Mujer asegura que le tienen envidia por tener un novio guapo: historia viral de singular pareja

Eso sí, en estos matices del amor los celos suelen ser un aspecto recurrente en diversas parejas; por ejemplo, el creador de videos (para plataformas como TikTok, Facebook y YouTube) ‘Ice Fire’ expuso el caso de un dúo muy singular, pues ella percibe “envidia” de otras mujeres debido al atractivo físico de su novio.

Mujer es “celosa” con su novio y la dinámica de su relación se viraliza en TikTok

Todo empezó con el video ‘Mi novia no me deja salir de la casa’, en el que un hombre expone que en su relación la mujer es la que sale a trabajar y lo mantiene, para que él no tenga que salir y de esa forma lo “cuida” y “protege” del mundo exterior.



Conforme avanza la entrevista se descubre que esa no es la única razón por la que el hombre está encerrado en su casa, también por los celos que ella siente de otras mujeres. Al grado de que no le da permiso de salir y mucho menos de tener amigas del sexo opuesto.

“Mi novia no me deja tener amigas, porque la tengo a ella como esposa, amiga y amante. Prácticamente, es mi todo y, como ella dice, para qué quiero amigas. Si ella así lo dice, yo pienso que tiene razón. Antes tenía muchas amigas, pero ya no las necesito”.



Asimismo, el hombre tampoco tiene permitido poseer un celular, ya que su novia teme que contacte a otras mujeres por ese medio o alguna de sus antiguas amigas lo busque:

“Sí es cierto, yo le quité el telefonó porque no vaya a ser que quiera platicar con alguien y no. Yo soy muy tóxica. ¿Verdad que no lo necesitas mi amor”, comenta la mujer durante la entrevista, a lo que su novio contesta resignado, “No, pues ya creo que no es necesario el celular”.



¿Y por qué es tan celosa con su novio? Ella misma dio la respuesta, a través de un videoclip con más de 16 millones de reproducciones, al declarar que las mujeres le tenían envidia porque su pareja les parecía sumamente guapo. A continuación el momento viral:



Al final, la mujer concluyó la entrevista con el tiktoker lanzando una advertencia a los internautas que vieron el video, especialmente a las mujeres que llegaron a enamorarse de su hombre:

“A todas las chicas que nos están viendo, por favor no le hablen a mi novio. Porque él es muy muy guapo y ya sé que ustedes tienen ganas de hablarle, pero es una fruta prohibida para ustedes mujeres. Él me pertenece y si vienen aquí en la casa él no va a salir, va a estar en cerrado, pues es mío y de nadie más”.