TikTok

Mujer surfea usando un hermoso huipil: El video de la atleta mexicana se vuelve viral

Patricia Ornelas se volvió viral en TikTok como una representante del deporte y la cultura, pues surfeó grandes olas vistiendo un huipil. El video surgió gracias a su participación en el proyecto de un artista filipino.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

T3HQV8VPH-U7LUFUY90-82a6e4d2832c-512.jpg
Por:
Tania Caballero.
Video ¿Se la quería comer? Tiburón tira surfista de su tabla y el video impacta a Internet

La surfista mexicana Patricia Ornelas se ha vuelto viral en redes sociales en los últimos días, y no solo por su destreza para remontar las olas, sino por la forma en que combina su pasión por el surf con el orgullo por sus raíces.

La surfista originaria de Guerrero desafió las olas vistiendo un bello huipil, que es una prenda indígena tradicional. El video en TikTok ya cuenta con más de 4.4 millones de reproducciones.

@pattoornelas

Representado mi cultura con mucho orgullo y amor en lo que mas me apasiona. Ser mexicana me enorgullece y me hace sentir muy privilegiada de aver nacido en estas tierras ❤️ Compartiendo mi cultura para un proyecto que nacio en Phippines perlas del mar Gracias por filmar @Elise Laine 🧚‍♀️ 📽️ . . . . . #surfing #culturamexicana #mujeresqueinspiran #traditional #surflongboardclassic #oceanos #mexico #videoviral #reelsinstagram

♬ Timopoderoso Tlamanca Zautla pue - Mi timo poderoso♥️😎👑

¿Por qué Patricia Ornelas usó un huipil para surfear?

PUBLICIDAD

Más sobre Videos Virales

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop
Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?
0:55

Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?

Cultura Pop

La talentosa surfista mexicana declaró en sus redes sociales:

"Representando mi cultura con mucho orgullo y amor en lo que más me apasiona. Ser mexicana me enorgullece y me hace sentir muy privilegiada de haber nacido en estas tierras".

La playa La Saladita, en Zacatecas, fue el escenario donde rindió homenaje a sus raíces, mientras desafiaba las olas.

Cabe mencionar que Patricia no solo es una apasionada del surf, también una defensora de la cultura y el deporte. De hecho, forma parte de un colectivo que promueve tanto el surf como la cultura en México.

Ornelas agregó que este proyecto, llamado 'Perlas', fue idea del artista filipino conocido como Chi, quien en su cuenta de Instagram @chichimonsta busca difundir las diferentes culturas del mundo.

Proyecto Perlas
Proyecto Perlas
Imagen Instagram: @pattyyornelas / @chichimonsta

Otros proyectos en los que Patricia Ornelas combinó el surf y su orgullo mexicano

Esta no es la única ocasión en que la surfista ha combinado su pasión por las olas y su cultura. Anteriormente se hizo viral por surfear mientras llevaba un disfraz de Catrina, para conmemorar el Día de Muertos.

@pattoornelas

En mexico celebramos el dia de muertos, no solo como un racuerdo de los que se fueron, si no como la verdadera esperanza de que vuelban a estar entre nosotros 🤍 Con amor recuerdo a quien de me adelanto en el camino. @Elise (taylor’s version) 📽️

♬ sonido original - 🕯️Día De Muertos México🏵️🌿

Si bien Patricia Ornelas es una figura destacada en el mundo del surf, su elección de vestimenta también la convierte en un símbolo de identidad y orgullo cultural.

Relacionados:
TikTokHistorias viralesRedes Sociales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
Tráiler: El dentista
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD