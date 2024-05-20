Mujer surfea usando un hermoso huipil: El video de la atleta mexicana se vuelve viral

Video ¿Se la quería comer? Tiburón tira surfista de su tabla y el video impacta a Internet

La surfista mexicana Patricia Ornelas se ha vuelto viral en redes sociales en los últimos días, y no solo por su destreza para remontar las olas, sino por la forma en que combina su pasión por el surf con el orgullo por sus raíces.

La surfista originaria de Guerrero desafió las olas vistiendo un bello huipil, que es una prenda indígena tradicional. El video en TikTok ya cuenta con más de 4.4 millones de reproducciones.

¿Por qué Patricia Ornelas usó un huipil para surfear?

La talentosa surfista mexicana declaró en sus redes sociales:

"Representando mi cultura con mucho orgullo y amor en lo que más me apasiona. Ser mexicana me enorgullece y me hace sentir muy privilegiada de haber nacido en estas tierras".

La playa La Saladita, en Zacatecas, fue el escenario donde rindió homenaje a sus raíces, mientras desafiaba las olas.

Cabe mencionar que Patricia no solo es una apasionada del surf, también una defensora de la cultura y el deporte. De hecho, forma parte de un colectivo que promueve tanto el surf como la cultura en México.

Ornelas agregó que este proyecto, llamado 'Perlas', fue idea del artista filipino conocido como Chi, quien en su cuenta de Instagram @chichimonsta busca difundir las diferentes culturas del mundo.

Proyecto Perlas Imagen Instagram: @pattyyornelas / @chichimonsta

Otros proyectos en los que Patricia Ornelas combinó el surf y su orgullo mexicano

Esta no es la única ocasión en que la surfista ha combinado su pasión por las olas y su cultura. Anteriormente se hizo viral por surfear mientras llevaba un disfraz de Catrina, para conmemorar el Día de Muertos.

@pattoornelas En mexico celebramos el dia de muertos, no solo como un racuerdo de los que se fueron, si no como la verdadera esperanza de que vuelban a estar entre nosotros 🤍 Con amor recuerdo a quien de me adelanto en el camino. @Elise (taylor’s version) 📽️ ♬ sonido original - 🕯️Día De Muertos México🏵️🌿