Influencer regala casa a su tía para que no pague renta y ella la rechaza: Internet no puede creerlo

Video Influencer regala casa a su tía para que ya no pague renta y ella la rechaza: ¿no le gustó?

Lupita Anaya, una famosa influencer mexicana, compartió en sus redes sociales un video que pretendía ser muy especial al documentar la reacción de su tía al recibir su casa, con la intención de que ya no pagara renta y ocupara ese dinero para otra cosa, pero el plan no salió como lo esperaba.

Influencer regala casa a su tía y ella la rechaza

El pasado 11 de mayo, Lupita Anaya compartió en s u cuenta de Facebook, donde tiene 18 millones de seguidores, un video donde documentó el momento en el que le entrega a su tía una casa, con la intención de que viva en un lugar mejor y que el dinero que utiliza para la renta sirva para otras cosas.

“Yo le tengo una sorpresa porque sé lo mucho que usted ha trabajado. Y usted se acuerda que cuando yo empecé a hacer video yo le dije: ‘tía, el día que me vaya bien le voy a dar una gran sorpresa’; pues ya llegamos”, expresa la influencer.



La joven, claramente emocionada, llevó a su tía hasta la nueva casa, pero desde que estaban en la fachada la actitud de su familiar cambió de emocionada a decepcionada, mostrando desde un inicio que no le había gustado la casa.



Lupita intentó cambiar la opinión de su tía y al entrar le dice cómo podría organizar su nuevo hogar, mostrándole cada habitación, pero la señora simplemente no ocultó su desagrado y hasta se molestó cuando se enteró que solo tenía 2 cuartos.

“Está bien lejos de donde yo vivo”, “Nomás dos cuartitos, ya ves que tengo mucha familia” y “Está muy sucio, le hace falta una mano de mujer en esta casa”, expresó la señora durante el recorrido.



Al ver la expresión de su tía, Lupita la confrontó directamente y le preguntó si realmente le gustó su regalo, a lo que la señora responde que va a vivir lejos de sus amigas

“No me haga esa cara que me voy a sentir mal”, expresa la joven.

Tía pretende vender la casa que le regaló la influencer: así reaccionaron en redes

En la parte de la cocina, Lupita tenía todos los papeles para que la casa pasara a ser propiedad de su tía, pero no esperaba la reacción de su familiar, quien le pidió que le diera los documentos para que su hijo pudiera vender la propiedad y comprara una vivienda más cerca de la zona que renta.

“Ya ves que Toñito le sabe de todo esto. Que la venda y mientras que apoyas con unos meses de renta”, dice la señora.

La influencer Lupita Anaya le compró una casa a su tía para que no pagara renta y ella la despreció Imagen Facebook SoyLupitaAnaya



A pesar de que la joven intenta hacerla cambiar de opinión, al asegurarle que aún no está terminada y le faltan muebles, además se compromete a pagar todas las reparaciones, la señora pide que apaguen las cámaras para que firme los papeles y pueda ponerla a la venta.

El video, que ya cuenta con más de 4 millones de visualizaciones, provocó el enojo y descontento de sus seguidores, ya que no podían creer que su tía rechazara su regalo.

“No quiere nada la tía, yo sería feliz con esa casita”, “Yo quisiera mi propia casa y ella despreciándola”, “Dásela a alguien que realmente la necesite”, “Que malagradecida y yo anhelando tanto una casita para mis hijos” y “No le des nada, no valor el esfuerzo que hiciste”.