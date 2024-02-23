"¿Con quién rayos me casé?": Tiktoker cuenta su impactante 'historia de amor' con un mitómano

Video Creían en el amor a distancia, pero les rompieron el corazón: contaron sus historias en TikTok

La tiktoker Reesa Teesa enganchó a sus seguidores con una historia que subió a la red social TikTok en 50 partes, misma que fue retomada por otros usarios de la plataforma y medios de comunicación, en la que relata cómo fue que se enamoró y se casó con un hombre mitómano o mentiroso patológico.

La mujer, originaria de Georgia, Estados Unidos, sorprendió a los internautas al acumular millones de reproducciones con cada una de las partes de su relato, titulado: 'Who TF did i marry?' ( '¿Con quién rayos me casé?'), incluso, algunos de sus seguidores creen que deberían hacer una película con todo lo que le pasó.

Reesa narra con lujo de detalles como fue engañada paso a paso por su exesposo, quien sólo usó sus ilusiones, para establecer una relación y cómo dejó pasar algunas 'Red flags' por ciertas circunstancias, argumentando que no había razón para no creerle, pues las mentiras estaban muy bien armadas.

¿Cómo se conocieron la tiktoker y el mitómano?

La mujer cuenta que conoció a su exesposo el 4 de marzo 2020, a través de 'Facebook dating' y la aplicación de citas 'Hinge', en una tenía él su nombre real y en la otra una variación.

En la primera llamada telefónica, él le dijo que se acababa de mudar desde California hasta Georgia, porque se había divorciado (debido a que su esposa lo engañó) y lo habían trasladado de su trabajo como nuevo gerente regional de una importante empresa de condimentos. También le contó que solía jugar fútbol de arena (deporte del cual ella no tenía ni idea) y que solía trabajar en Apple.

La invitó a salir al restaurante favorito de Reesa, Cheesecake Factory, el 7 de marzo, pero antes de llegar a la cita, se reventó el neumático del auto de ella y lo llamó. Él la encontró en la gasolinera y la tiktoker relata que estaba aliviada de que su aspecto fuera igual que en sus fotos.

Como todo un 'príncipe azul' él se ofreció a pagar su neumático y la invitó a cenar. Él tenía 42 años y de inmediato puso sobre la mesa el tema de que quería casarse, comprar una casa y tener hijos, plan que encajaba con ella a la perfección. Todo marchó tan bien que se quedaron platicando hasta la media noche.

"Subimos a su auto y puso una canción de John Legend, donde él decía: 'Creo que conocí a mi esposa esta noche', lo cual pensé que era una señal", expresó la mujer.

Se fueron a vivir juntos

Como estaban viviendo en tiempos del covid-19, después de dos semanas y media de conocerse, tomaron la decisión de en casa de quién pasar el confinamiento.

Ella vivía entonces en una casa con tres habitaciones, mientras él habitaba un estudio, aunque le había dicho que en su trabajo le estaban ayudando a buscar una casa que le pagarían, incluso le mostró un supuesto correo electrónico de una mujer de su compañía, que estaba de licencia por maternidad y decía que lo estaba poniendo en contacto con una inmobiliaria para que le consiguieran una casa. Ella se disculpaba, diciendo que eso debió de haberse solucionado antes de que llegara.

"Eran tantas red flags que la llamé las Naciones Unidas de banderas rojas, había tantas red flags que deben pensar que estaba ciega, porque las ignoré todas", compartió.



Reesa describe que su primer error fue llevarlo a vivir con ella, sin embargo se sentía tranquila, maravillada y con mucho menos estrés cuando él comenzó a pagar la renta y todos los servicios.

Buscando casa y coche, en medio de un embarazo fallido

La tiktoker contó que empezaron a buscar casa y al decidirse por una en línea, él le daba largas diciendo que estaban tratando de conseguir a alguien que hiciera la inspección por el covid.

Acudieron a Home Depot a comprar cosas para la casa y a otras tiendas por muebles, pero como no estaban listos para la entrega, le pidieron al almacén que los retuviera.

"Sabía que había algo, algo me molestaba, pero seguí sacándolo de mi mente. Me recordaba: 'Tú lo viste pagar los electrodomésticos, sabes que la casa está bajo contrato'. Me decía a mí misma: '¿Por qué mentiría sobre esto? Esto es tan fácil de verificar. ¿Lo has cachado en alguna otra mentira?' Y en ese momento, la respuesta era no", contó.



En mayo, Reesa descubrió que estaba embarazada, por lo que ella quería mudarse cuanto antes. Él decía que 'estaba por cerrar el trato', pero siempre tenía una excusa para no hacerlo y ella no sabía lo suficiente para cuestionar el proceso, pero un día, 'algo' le dijo que entrara a la página web, ahí descubrió que la casa que habían elegido estaba 'Fuera del mercado' y al indagar con los vndedores corroboró que ya estaba vendida.

"Yo estaba por tener un bebé con ese hombre y él pagaba todas las cuentas. Tuve que tomar una decisión, tan fea como fue: Que salga de la mentira. Y fue lo que hice. Tomé la decisión a propósito de que sabía que iba a volver y que me iba a decir algunas tonterías del por qué no podía comprar esa casa, porque yo ya sabía que estaba vendida. La mayoría de las mujeres en su sano juicio habrían dicho: 'Estoy fuera', pero yo no lo hice", reconoció.



Cuando la mujer le preguntó, él le dijo que había un problema con la tasa de interés y ella aceptó dejar ir la casa.

Después de eso, ella se involucró más en la búsqueda de la casa, uno de los tratos se cayó porque el dueño no aceptó la oferta, otro porque la casa tenía un problema séptico del que no querían hacerse cargo y uno más porque él se negó a enviar la prueba de fondos que le solicitaba la inmobiliaria.

En este punto, ella comenzó a sospechar que algo andaba mal, pero él le mostró dos estados de cuenta de su cuenta corriente y de ahorros, por lo que ella corroboró que él sí tenía dinero.

Por otro lado, al saber que ella estaba embarazada, decidió que debían comprar un auto más seguro para ella. Se decidió por un Nissan Altima. Él dio el anticipo y ella cometió el error de firmar los pagos posteriores, sabiendo que necesitaría su ayuda para hacerlo, pero él le dijo que la apoyaría.

Por su parte, él había dicho que la compañía lo había nombrado vicepresidente y una de las prestaciones era darle un coche. Él le había dicho que quería un BMW, pues cuando estaba en California tenía uno (incluso le mostró las fotos). En la agencia, llamó al encargado de finanzas de su empresa y éste le dijo que tenía aprobados $90 mil dólares para su auto, pero que no podía hacer la transacción esa misma tarde, porque el encargado ya se había retirado. El coche nunca se compró.

Después de ver más de 25 casas y recorrer muchísimas agencias de autos, ella estaba agotada para octubre y decidió no querer saber más sobre eso hasta el siguiente año y pasar en paz las fiestas de fin de año.

Reesa tuvo un aborto

Tras tener un aborto espontáneo, debieron hacerle un legrado a Reesa, pero él no pudo acompañarla, porque supuestamente ese mismo día le daban su nombramiento como vicepresidente de la empresa para la que trabajaba.

Al salir del procedimiento, él llegó tres horas después por ella.

Su familia y sus hijastros

Reesa compartió que aunque él conocía a su familia, ella sólo se había reunido con uno de sus hermanos y por teléfono con otro de ellos.

Ella lo escuchaba hablar por teléfono con su supuesta hermana Chantell, quien los invitó tres veces a una barbacoa en su casa, pero por ser tiempos de covid y ella trabajar como enfermera, habían rechazado las invitaciones. La tercera ocasión, él recibió supuestamente una llamada de su hermana cancelándole.

También lo escuchaba hablar a diario con otro de sus hermanos y hasta con los hijastros que tenía con su exesposa, a quienes 'les daba dinero' y apoyaba.

La exesposa supuestamente se mudó a vivir también a Georgia con sus hijos, pero él nunca mencionó que ella tuviera intenciones de recuperar su matrimonio.

Reesa recibió la llamada de que la abuela de su exesposo había muerto de covid y dos semanas después, su tío. Reconoce que esto debió haber sido una 'red flag', pero como ella no miente sobre la muerte, pensó que tampoco otros lo harían con un tema tan serio.

Reesa se casó con su mitómano

A pesar de todo lo sucedido, la tiktoker decidió casarse con él en 2021, sin embargo, él comenzó a tener comportamientos extraños: llegaba tarde, decía que su vecino estaba coqueteándole y al querer ir a ver su oficina, llamó un supuesto guardia de seguridad diciendo que el edificio estaba cerrado por un percance.

¿Cómo descubrió sus mentiras?

En abril de 2021, Reesa revisó el celular de su esposo y encontró conversaciones de él con otras mujeres por Facebook, después de lo cual decidieron ir a terapia para 'salvar su matrimonio'.

La tiktoker comenzó a buscar un empleo con un sueldo más alto, que le permitiera pagar su auto sin ayuda de su exesposo y al solicitarle sus antecedentes, se dio cuenta de que el número de Seguro Social de su esposo se veía diferente al que figuraba en su licencia de matrimonio, eso desató toda una investigación.

La influencer descubrió que el nombre de su esposo no estaba en ninguna lista de fútbol de San Diego State y cuando llamó a la escuela, no tenían registros de su número de Seguro Social, pero él argumentó que su padre había pagado para que él fuera un 'ciudadano privado' y no tuvieran registros.

En los registros, Reesa descubrió que Legion se había casado y divorciado en Georgia (y no en California) y que su exesposa fue quien presentó la solicitud, por lo que la tiktoker la llamó. Ella le dijo que Legion era un "maestro manipulador".

Después de esto, todo fue saliendo a la luz: su supuesto trabajo, sus supuestos hermanos, sus supuestos familiares fallecidos, entre otras cosas.

Reesa pide el divorcio

La mujer confrontó a su esposo y le pidió el divorcio el 17 de junio, en el cumpleaños de Legion, quien se fue a vivir con una tía en Filadelfia.

Mientras la tiktoker seguía descubriendo más y más mentiras, iniciaba el proceso de divorcio, cambiaba las cerraduras de su casa y tiraba las cosas de Legion, él comenzó a acosarla.

La influencer decidió mudarse en agosto de 2021 y en diciembre, Legion volvió a contactarla a través de sus familiares, por lo que ella amenazó con poner una orden de restricción en su contra. Desde entonces no ha sabido nada de él.

¿Cómo reaccionaron los internautas a esta historia?

Este detallado 'chisme' de una historia de amor que se convierte en una película de terror, fascinó a los internautas, aunque no pueden creer que Reesa haya permanecido por tanto tiempo con él. Muchos la cuestionan y otros tantos reaccionan con comprensión y empatía.

"Desde que se ponchó la llanta era una señal", "Chismononón", "Ya tengo mis palomitas para el episodio 1, temporada 1", "Deberías de hacer una película", "No entiendo con qué objeto mentía tanto", "Estamos contigo", "Eres mi nueva mejor amiga", "Pasar la cuarentena juntos después de tan sólo dos semanas: ni Flash se atrevió a tanto", "Esto tiene más capítulos que una serie", "Tu historia en Netflix", "Ay, bebé, me hiciste llorar", "Es demasiado", "Mejor que 'La Rosa de Guadalupe'", escribieron algunos.



Incluso algunas latinas manifestaron que la historia les ha ayudado a practicar el 'listenning' en inglés.