Influencer admite haber engañado a millones con una vida falsa en TikTok: “Aprendí a chambear”

No todo lo vemos en Internet es real. Incluso lo que respecta a los influencers, pues, como mostró un movimiento en verano de 2023, los creadores de contenido no siempre hacen recomendaciones honestas o imparciales. Y sin mencionar las estrellas del Internet creadas con Inteligencia Artificial.

Más recientemente, un joven confesó que, para alcanzar la fama en línea, recurrió a algunas mentiras, que eventualmente tuvo que dejar de lado y “aprender a trabajar”.

Influencer admite que fingió y mintió en la creación de su contenido

VladK Ruso es un creador de contenido con más de 12 millones de seguidores en TikTok, donde suele compartir videos de su trabajo como compra y venta de carros en subasta.

Si bien este contenido es el que predomina actualmente en su plataforma, otros internautas quizás lo recuerden por que, un par de años atrás, se viralizaba por compartir sus ‘conocimientos’ sobre la cultura rusa, el idioma, hacer retos en los que probaba cuánto vodka soportaba y una que otra polémica.

A finales de octubre de 2023, se encontró con un video en el que se asegurara que era el “tiktoker más olvidado” y decidió contar por qué algunas dejaron de seguirlo:

“Yo me alejé de la creación de contenido falsa, de ‘pistear’ (tomar) vodka que en realidad era agua, de fingir ser ruso… Y me aprendí la de ‘chambear’ (trabajar)”.

@vladk.ruso Mi única respuesta a este video que vi hace unas horas ♬ Paris - Else



Aseguró que, en realidad es de una familia de Bielorrusia, por lo que sí tenía muchos conocimientos sobre Rusia, “pero ya no quiso” seguir en esos temas.

De igual manera, contó que ahora se dedica de lleno a la compra y venta de carros de lujo.

Internautas reaccionan a la confesión de VladK Ruso

El video se viralizó y en cuestión de horas acumuló 8.5 millones de vistas, más de 1 millón de me gusta y miles de comentarios, en su mayoría, de internautas decepcionados o consternados.

“¿No era vodka?”, “¿Me estás diciendo que VladK.Ruso no es ruso?”, “Yo sí me creí que era ruso”, “Apenas me enteré que no era ruso”, “Ok, olvidado”, “Aún así eres un mentiroso”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.



Del lado contrario, también se hicieron presentes algunos internautas que lo felicitaron por su cambio de rumbo:

“Desarrollo de personaje”, “Eso se llama enfocarse en sí mismo”, “La verdad veo más tus videos ahora que cuando tomabas”, “Alto desarrollo”, “Ese es el camino y el contenido que queremos ver en ti”, “Alguien entendió la vida”.

Influencer advierte el lado oscuro de la fama en Internet

Ya en videos anteriores, VladK Ruso había hablado sobre el giro que le dio a su vida al dejar de lado la fama del Internet.

El 17 de octubre de 2023, por ejemplo, contó tanto el lado positivo como el negativo de las redes sociales:

“Las redes sociales no son lo que parecen. Vas a ver muchas peleas ‘fake’, vas a ver muchas relaciones, ‘fake’, vas a ver muchas amistades ‘fake’. (...) Ya estando en el medio, te ven como un número más y te tratan en base al número de tus seguidores… está supermal”.



¿Qué te parecen las confesiones de VladK.Ruso?, ¿crees que hace bien al admitir que no todo lo que muestran los influencers es real? Cuéntanos en los comentarios.