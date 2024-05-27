Mujer expone estafa en el alojamiento que rentó: Le prometieron vista al mar y fue una trampa

Video ¿Era suyo? Influencer destruye auto de lujo por hacer un baile viral y le llueven críticas

Las estafas en línea son comunes hoy en día, y algunas están relacionadas con alojamientos que se describen con características destacadas a un bajo precio, pero al final resultan ser algo completamente diferente. Esto fue lo que experimentó una mujer.

Turista cae en trampa de alojamiento con lona falsa de playa y se viraliza en TikTok

La usuaria @clarisamurgia compartió en un corto video que fue de vacaciones a una playa en Italia y eligió su alojamiento mediante la plataforma Airbnb. Según su video, el departamento tenía un balcón con vista al mar, lo cual la convenció de elegirlo, así que lo reservó.

Todo parecía normal hasta que llegó al lugar. Poco después de entrar, se dio cuenta de que la habían estafado, ya que el alojamiento no tenía vista al mar. En su lugar, los dueños habían colocado una lona impresa con la foto de una playa en una de las paredes, lo cual de lejos daba la impresión de ser real.

Al acercarse, pudo ver cómo la lona estaba pegada sobre un muro blanco, dando la ilusión de que la playa estaba a unos metros del departamento. La afectada no dudó en grabar la situación y compartirla en redes, donde inmediatamente se hizo viral bajo el nombre "Expectativa vs. Realidad".

"Me siento estafada chicos. Nunca nadie me había engañado de esa manera jajaja", fue el texto que acompañó el material.

En cuestión de horas, el TikTok recorrió todo Internet, acumulando 3.3 millones de vistas y 300 mil "me gusta". En los más de dos mil comentarios, las personas no dudaron en emitir sus opiniones. Algunos hicieron bromas al respecto. Otros aseguraron que todo se trató de un video planeado para generar vistas y que no era real, argumentando que quien lo grabó lo hizo con la intención de hacerse viral.

"Es que lo alquilaste por Temu", "A ver... vista al mar sí es, no veo el engaño jaja", "Algo de mar se ve", "Bueno pero no especificaron si era mar real", "Note hasta la brisa del mar", "Ni mi ex me mintió tanto", "Por lo menos no ves una pared de ladrillo, han tenido consideración", "Lo bueno es que siempre que mires aunque está nublado verás las vistas despejadas al mar" o "Me lo creí tanto que hasta me pregunté ¿Por que se siente estafada?" resultaron ser algunos de ellos.



Los usuarios también pidieron que @clarisamurgia explicara cómo había encontrado el anuncio del alojamiento en Airbnb, quiénes eran los dueños y qué hizo después de darse cuenta de que había sido estafada. Sin embargo, por el momento no ha mencionado nada al respecto, lo cual continúa alimentando los rumores sobre la veracidad de su historia.