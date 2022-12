Hizo mal una transferencia y busca en Instagram a quién le llegó su dinero: así lo confrontó

Ahora la usuaria de Twitter Daniela Pérez (una chica de Barranquilla, Colombia) se hizo popular en la plataforma al exponer su caso: hizo mal una transferencia desde la aplicación de su banco, pero logró confrontar al destinatario erróneo para que le devolviera su dinero.

Mujer colombiana se equivoca en una transferencia bancaria: así resolvió su error

A través de una publicación compartida a inicios de diciembre de 2022, Daniela explicó a sus seguidores y público en general que había cometido una equivocación al ingresar los datos del destinatario de una transacción bancaria.

Esto ocurrió en la aplicación para móvil de Bancolombia y de dicho incidente la mujer solo pudo rescatar el nombre de la persona a la que por accidente le llegó su dinero: Paula Rojas Castañeda. Entonces, pidió ayuda a los internautas para lograr contactarla.

Fue así que la publicación se viralizó y los usuarios etiquetaron a sus conocidas con ese nombre, a las que Daniela les mandó un mensaje en privado para corroborar su identidad. Incluso por su cuenta, la colombiana se puso a buscar mujeres con ese nombre en redes sociales para enviarles el siguiente texto:

“Hola Paula. Qué pena escribirte de esta manera, hoy sin querer envié un dinero a una cuenta bancaria equivocada. El nombre que sale en la transferencia es Paula Rojas Castañeda, es por ello que he escrito a todas las Paula Rojas Castañeda que he encontrado. De casualidad ¿Tienes cuenta bancolombia? Ya que por ahí fue que hice la transferencia, si no es así, discúlpame el atrevimiento. Un saludo”.



Afortunadamente la búsqueda dio resultado y, poco más de dos horas después de iniciarla, una chica aceptó que a ella le llegó el dinero y aceptó devolverlo. En el transcurso del día Daniela recibió una notificación del depósito de 300 mil pesos colombianos, lo equivalente a 62 dólares estadounidenses.



El buen gesto de Paula Rojas generó más de 44 mil likes en Twitter y comentarios positivos por parte de los internautas que aplaudieron la honradez de la mujer.

“Qué buena persona es Paula, a mí me pasó igual y la señora jamás me devolvió los 500”, “Te queremos mucho Paula Rojas Castañeda”, “Que bueno que Paula, que si es una persona honesta, bravo por ella”, “Todavía hay gente decente, dejen de generalizar y hagamos de este mundo un sitio mejor”, “Felicidades a Paula por ser un humano íntegro. ¡Sigue así!”, “Excelente. La honestidad y el respeto antes que nada”, “Excelente por Paula, que bien que recuperaste el dinero Daniela” o “Cadena de aplausos y medalla de honor al mérito ciudadano para Paula Rojas por ser una buena persona. Seguramente su honestidad, empatía y honradez se verán recompensadas en un futuro para su vida”.

¿Habías escuchado hablar de un caso similar? Cuéntanos en los comentarios.