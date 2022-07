Mujer está embarazada de cuatro bebés: tendrá dos pares de gemelos idénticos y así se enteró

Durante los últimos años la maternidad ha sido uno de los temas donde más mujeres se han sincerado , pues de manera abierta expresan cómo ha cambiado su vida de una manera radical.

Gracias a las redes sociales y el poder del Internet, muchas personas pueden compartir su experiencia sobre el embarazo, y una de las más insólitas se viralizó el pasado 29 de junio.

Ashley Ness, una mujer americana de 35 años que labora como peluquera en Taunton, Massachusetts, llevaba una vida normal junto a su hija, su novio y los dos hijos de él en una casa de tres habitaciones.

Sin embargo, meses atrás Ashley recibió una noticia que cambiaría su vida: estaba embarazada, pero su gestación no era normal, ya que tendría dos pares de gemelos idénticos, lo cual es poco común.

La historia de Ashley y su embarazo cuádruple

En una entrevista con la revista 'People', ella comentó que todo inició cuando fue al hospital para renovar su receta de pastillas anticonceptivas.

Dos semanas después volvió al lugar y, al realizarse una ecografía, los médicos le confirmaron que estaba esperando cuatro bebés en total, dos niñas y dos niños a quienes llamará Chesley, Chatham, Chance y Cheston.

"Cuando comenzó el escaneo por primera vez, estaba mirando la pantalla y escribió quien me atendió: "A, B", así que me detuve y la miré y dije:" Espera, ¿voy a tener gemelos? y ella dice: "Oh, no sé... voy a salir por un minuto'", relató en una plática con el programa 'Good Morning America'.



Continuó explicando que al regresar la persona que la atendió fue cuando pudo confirmar que en efecto tendría dos pares de gemelos idénticos, lo que es un caso singular, y es que la probabilidad de que esto suceda es de 1 en 10 millones aproximadamente.

La futura mamá jamás creyó que pasaría algo similar, pues en el pasado había tenido abortos espontáneos y sólo pudo tener a su hija Chantel.

"Literalmente estaba sentada allí mientras todavía me escaneaban, y yo estaba como, 'OK, ¿cómo voy a hacer esto?' Como, ¿cómo le voy a decir a mi novio que voy a tener cuatrillizos? ¿Cómo le voy a decir a mi familia que voy a tener cuatrillizos?'".



De hecho, su historial familiar y el de su pareja están llenos de casos de gemelos; si bien jamás creyó que le podría ocurrir de esta manera y menos aún porque estaba tomando anticonceptivos.

Ahora está feliz de integrarlos a su familia y ansía saber que tan idénticos serán.

Los bebés de Ashley Ness esperaban nacer en octubre, pero debido a que resultó ser un embarazo de alto riesgo, es posible que el parto sea prematuro y se adelante a mediados de agosto mediante una cesárea.

Se creó una página especial para ayudar a los dos pares de gemelos

Mantener a un bebé implica gastar mucho dinero y, como una manera de apoyarla, amigos cercanos a la pareja se dieron a la tarea de crear una página de GoFundMe para que pudieran recibir donaciones y así poder cubrir los gastos de los cuatros pequeños.

"Ashley y su novio están encantados y abrumados. Ya tienen cuatro hijos entre los dos. Los gastos, incluso ahora, se acumulan. Necesitan ayuda. Ella vive de los ingresos de una peluquería a tiempo parcial, y él es mecánico de motores pequeños. Los cuatrillizos requieren viajes al hospital, cuidados en casa, muchos pañales y otras necesidades. El coste medio de criar a un niño es de 17.000 euros al año. El coste medio de los cuatrillizos supera los 68.000 euros. Sus donaciones ayudarán a cubrir las necesidades de estos pequeños milagros. ¡Muchas gracias por toda su ayuda y su amabilidad!".



Desde la creación del sitio web el 10 de junio muchas personas han ayudado a esta noble causa que busca recaudar 15 mil dólares y, hasta el momento, acumulan más de 10 mil dólares.



Con los más de 200 donativos también reciben palabras de apoyo y aliento para que su parto no tenga complicaciones y los bebés crezcan felices.

"Enhorabuena por su creciente familia. Rezo por un parto saludable de sus cuatro milagros, y una vida de bendiciones por venir", "Su historia me llegó al corazón. Creo que hay un significado en tener 4 abortos espontáneos a tener ahora 4 bebés. Mucha suerte" o "Felicidades, ojalá puedan reunir el dinero pronto", son algunas de las palabras a Ashley y su pareja.