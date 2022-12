¿Se enojó? Chango "orina" a extranjera en juego de feria mexicana: reacción divirtió a TikTok

Laura es una usuaria de TikTok que sube contenido relacionado con los choques culturales que ha experimentado desde que se mudó a México, tras casarse con un hombre de ese país.

Así como la cultura latina ha cautivado a diversos extranjeros como a la niña inglesa que su niñera peina como personajes de telenovelas o como los qataríes que aprendieron a bailar el ‘Payaso del rodeo’ gracias a la afición futbolera; a Laura le han maravillado diversos aspectos culturales de México, aunque algunos le parecen sumamente extraños.

Por ejemplo, durante su paseo por una feria local de Tabasco, México, Laura pudo degustar diversos platillos típicos y presenciar las dinámicas de los juegos de destreza, como el de tiro.

Mujer danesa se sorprende al ver un chango en juego de feria mexicano

En las ferias mexicanas suele haber juegos de tiro con armas de balines, la idea es apuntar a algún blanco (que suelen ser pequeñas figurillas de metal) y obtener puntos para ganar un premio; pero hay algunos objetivos que al ser acertados activan el mecanismo de las figurillas a su alrededor para moverse.

Respecto a la estatua del gorila, es común que arroje agua como si se tratara de pipí a fin de crear un momento humorístico. Sin embargo, cuando una persona no tiene dicho contexto, la dinámica puede parecerle extraña, como en el caso de Laura.

“Alguien puede explicarme qué es esto”, se escucha decir a Laura en su video viral de TikTok. A lo que más de un internauta le aclaró en la sección de comentarios la broma que hay detrás del chango que vio en el juego de feria.

De hecho, Laura admitió que el chango la había "orinado" y de ahí que tenía dudas al respecto, ya que era algo que “nunca antes había visto en su vida”. En consecuencia, hubo personas que reflexionaron lo extraño, pero divertido, que puede ser la atracción a los ojos de un extranjero:

“Nunca habías pensado en lo surrealista que sería para un extranjero ver eso”, “Ni nosotros le entendemos, pero está divertido”, “Toda mi vida vi esas cosas en las ferias de mi pueblo como una cosa normal, pero pensándolo bien sí es muy bizarro”, “No tienes que entenderlo, solo disfrútalo” o “Hay dos cosas en la vida que no tiene explicación: la primera es el amor y la segunda tú lo has visto, ese chango de feria”

Las palabras de Laura fueron malinterpretadas y así aclaró la situación

Aunque varias personas en TikTok entendieron que Laura se sorprendió por el mecanismo del jugo de feria, el cual es propio de la cultura latina y no europea, otros internautas creyeron que la danesa se estaba burlando de México y la llenaron de insultos. A lo que la mujer negó que sus comentarios fueran emitidos bajo una ideología racista.

“Este es mi anillo, grabado con el nombre de mi esposo mexicano, así que no entiendo por qué me dirían racista. Además, esta es mi bandera, es de Dinamarca. Entonces, “americana racista” no es un concepto que pueda describirme”, explica Laura en un segundo video de TikTok.