Compró calendario de bomberos franceses y las fotos no eran lo que esperaba: “Me estafaron”

En esta ocasión, la usuaria identificada como Erika (@erikaenfrancia) viralizó su anécdota con los bomberos franceses, quienes la “estafaron” con un calendario y externó su disgusto a través de un video con más de dos millones de reproducciones.

Colombiana se sintió estafada con el calendario que compró a un bombero francés

A través de su videoclip, Erika comentó que una tarde, cuando se disponía a recoger a sus hijas de la escuela, una persona tocó a su puerta. La mujer colombina, quien actualmente radica en Francia, no esperaba ningún invitado, así que se sorprendió al ver a un hombre alto y musculoso en la entrada de su casa.

Dicho hombre era un bombero de su localidad quien le ofreció un calendario a cambio de una contribución económica para su estación, ya fuese en euros o francos suizos.

“Abro y me aprece un hombre de dos metros de alto y musculoso. Ese ‘man’ tenía más músculos que la nevera de Jeffrey Dahmer y me dice ‘Bonjour, vengo a ofrecerte el calendario de bomberos de la zona’”, explicó Erika.



La mujer aceptó la oferta y le entregó al bombero cinco francos suizos, lo equivalente a cinco dólares estadounidenses con 42 centavos. Más tarde, cuando la colombina disfrutaba de un momento libre, optó por hojear su calendario 2023 y encontró que los modelos tenían ropa en todas las fotografías, aspecto que encontró decepcionante.

“Todos y cada uno de ellos está vestido, parce por qué vendes un calendario de bomberos vestidos. Yo esperando a que me devuelvan el dinero”.

Al parecer Erika esperaba ver a los bomberos sin playeras, con el abdomen descubierto o al menos mostrando más piel, sin embargo, las fotografías dejan ver a sus modelos parodiando los pósteres de películas famosos con sus uniformes. Curiosamente, varios internautas estuvieron de acuerdo con el disgusto de la colombina respecto al calendario que adquirió y así lo manifestaron en los comentarios:

“¿Por qué venden un calendario de bomberos vestidos?”, “Yo también me hubiera sentido estafada, me quedé esperando a ver los bomberos musculosos sin playera”, “Yo aún lo veo como un ‘taco de ojo’, la ropa no les quita lo guapo, así te dejan más a la imaginación” o “Te acompaño en tu dolor, también creí que sería un calendario de hombres presumiendo cuerpazo”.

Por otro lado, hubo quienes aplaudieron la iniciativa de los bomberos franceses al no sexualizarse para las fotos de su calendario si no era su decisión. ¿Tú qué opinas al respecto?