Mexicano hace carnita asada en Canadá, vecinos pensaron que era un incendio: video rompe TikTok

La carne asada es tema de interés en TikTok , pues existe una inmensa cantidad de tutoriales para cocer los alimentos de manera perfecta y hacer de esta reunión un momento sin igual.

Dicho platillo es uno de los más realizados al norte de México y recientemente, fue el protagonista de alertar a habitantes de Canadá de una manera muy particular.

Mexicano realiza carne asada en Canadá y bomberos fueron su hogar, video se hizo viral en TikTok

Todo inició cuando un hombre originario de Sonora, México, decidió realizar una parrillada al estilo norteño en su hogar y además, documentar todo el proceso.

El video con el texto "Cuando un sonorense quiere hacer una carne asada en Canadá", mostró fotos de los diversos tipos de cortes cocinándose en la parrilla y los acompañamientos que tuvo como papas, chiles jalapeños, guacamole, salsas , cebollas, entre otros más.

Todo parecía ir bien para el mexicano que estaba aminutos de disfrutar de una rica comida, cuando fue interrumpido por la llegada de los bomberos a su hogar..

En una foto donde se le puede ver calentando tortillas al fondo, también se nota el camión del equipo arribando, quien resultó ser llamado por los vecinos debido a la gran cantidad de humo que provenía del lugar, lo cual les hizo pensar que se trataba de un incendio.

¿Por qué llegaron los bomberos por hacer carne asada en Canadá?

Si bien el incidente no llegó a más que un simple malentendio, la historia se viralizo en pocas horas e incluso, se volvió una noticia a nivel internacional que llegó a todas las redes sociales.

En los comentarios, principalmente los mexicanos se divirtieron con lo ocurrido y expresaron que ellos suelen captar la atención a cualquier país donde se encuentren.

"Les hace falta mucho barrio en Canadá", "Tenía que ser mexicano, nunca pasamos desapercibidos", "El mexicano haciendo notar a México en todo el mundo, no esperaba menos", "Por eso como México no hay 2" o "Qué gracioso debió ser para él, me encanta que siempre dejamos huella", fue como se expresaron usuarios de Internet.



Algunos se preguntaron por qué los vecinos llamarían a los bomberos si supuestamente el mexicano no estaba haciendo nada malo y comentaron que en Canadá se debe pedir oermiso para usar las parrillas, ya que las costumbres son diferentes, además su acto pudo generarle una multa.

"Hizo reír a muchos, pero se llevó una multa segura, en Canadá debes pedir permiso o pasa esto", "Eso pasa por no seguir las reglas y pedir permiso. Aunque a muchos mexicanos les parezca raro, en otros países existen reglas que se tienen que seguir", y "Puede estar prohibido, por ejemplo en Madrid no se puede hacer carne asada al aire libre", son otros puntos de vista.