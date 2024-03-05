Le regalan un oso de peluche hecho con la camisa de su esposo fallecido y su reacción te hará llorar

Video Una mujer recibió un regalo de su esposo fallecido y su reacción te hará llorar

La fuerza del vínculo con un ser querido que ya no está entre nosotros trasciende el tiempo y el espacio, y este sentimiento ha quedado demostrado en numerosos videos virales que conmueven al mundo. Uno de estos ejemplos es un TikTok que capturó la emotiva reacción de una abuelita que recibió un obsequio que le recordó a su esposo fallecido.

Abuelita

PUBLICIDAD

recibe oso de peluche fabricado con una camisa de su difunto esposo

Fue el reconocido influencer Un Tal Fredo quien, a finales del mes de febrero, publicó un video compartiendo el momento en el que decidió entregarle como regalo a su abuelita un osito de peluche. Si bien el objeto parecía ser común y corriente, en la descripción del material dejó en claro que este había sido hecho con una de las camisas de su abuelito, quien había fallecido tiempo atrás.

Al saber esto, la mujer de la tercera edad sacó de una bolsa el peluche y lo apreció por algunos segundos, ya que no podía creer que fuera bordado con una prenda de su difunto esposo. Poco después comenzó a abrazarlo y llorar por el lindo detalle que tuvo su nieto.

"Él siempre está en mi mente hijo, nunca se retira. Siempre estará en mi corazón hijo", es lo que comentó la mujer entre lágrimas.

Abuelita recibe un oso de peluche hecho con una camisa de su fallecido esposo Imagen @untalfredo



La mujer expresó que le había gustado mucho su regalo y no pudo apartarlo de sus brazos entre sollozos, debido a que le recordó lo mucho que extrañaba a su antigua pareja. Para reconfortarla, el tiktoker se levantó para abrazar a su abuelita y ambos se recordaron lo mucho que se quieren.

PUBLICIDAD

Usuarios de TikTok se conmovieron con el regalo e hicieron el video viral

El video, que estuvo acompañado con la canción 'Hasta la raíz' de Natalia Lafourcade, no pasó desapercibido, pues obtuvo más de 250 mil 'views' en tan solo una semana y 41 mil 'me gusta'.

Además, los internautas usaron la sección de comentarios para darle muestras de apoyo a la mujer, quien demostró amar con todas sus fuerzas a su esposo aún cuando ya no está a su lado.

"Su dolor debe ser enorme, ruego que pronto sane", "Seguro para tu abuelita es muy difícil y el osito le ayudará", "Terminé con un nudo en la garganta", "Qué lindo detalle tuviste con tu abuelita", "Es el vídeo más hermoso que he visto en mucho tiempo", "No es fácil perder a un ser querido, pero ojalá tu abuelita se mejore pronto" y "Qué hermoso detalle de tu parte. Gracias por permitirnos ver que el verdadero amor si existe", fueron algunas opiniones.



Otros no tardaron en confesar que ver la reacción de la señora los quebró al punto de llorar, pues les hizo recordar a algún familiar fallecido y que el amor verdadero existe.

"No estoy llorando se los juro", "Llorar por desconocidos es mi pasión", "¿Alguien más está llorando?", "Hoy no quería llorar, pero aquí estoy", "En todo el tiempo que tengo en tiktok nunca había llorado tanto con un video", y "Son las 7:53 am y ya me tienes llorando", "Me dolió mi corazón al verla, realmente estoy llorando mucho", fueron otras opiniones.



Este emotivo gesto demostró cómo los pequeños detalles pueden tener un impacto profundo en el corazón de las personas y ayudar en el proceso para superar el fallecimiento de un ser querido.