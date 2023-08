Mujer descubre que la secuestraron de bebé y ahora busca a su familia biológica en México

Las redes sociales han ayudado a que las personas encuentren a sus familiares perdidos y eso es precisamente lo que está tratando de lograr una internauta mexicana que fue robada de bebé, te explicamos.

Mujer secuestrada de bebé pide ayuda en redes para encontrar a su familia biológica

Angélica es una mujer que decidió abrir su propia cuenta de TikTok, @buscandoamifamilia el pasado 27 de julio con un solo propósito: hallar a su familia, pues asegura que cuando aún era una bebé fue secuestrada y sustraída de su hogar.

En su testimonio expone que primeramente sus familiares adoptivos le comentaron que su mamá era de origen alemán y la dio en adopción ilegal para poder regresar a su país, pero tras hacer una exhaustiva investigación notó que esto era falso.

"La persona que me ofreció con mi familia adoptiva junto con otro señor me robaron de una casa a la que se metieron a robar y estaba yo ahí y me robaron. Esta es una versión que tengo y al parecer sucedió en la colonia Roma en la Ciudad de México. Acudo a ustedes para que me ayuden a hacer viral esta historia y si a alguien le robaron una niña que se contacten conmigo, es mi derecho saber la verdad. Si fui una niña robada seguramente hay gente que me estuvo buscando o aún sigue buscándome, les suplico su apoyo", fue parte de su discurso.



Después de publicar su video, éste se hizo viral con más de 1 millón de vistas y en los comentarios las personas desearon que Ángélica pueda encontrar a su familia.

"En su mirada se ve el dolor, ojalá encuentres pronto a tus familiares", "Ojalá llegues a la verdad de todo", "Te mando un abrazo y las mejores vibras para que encuentres a esas personas que son tu familia", "Benditas redes yo espero que si los encuentres. Imagino todo el dolor y angustia que vivieron tus progenitores. Vamos a hacerlo viral", o "Deseo de todo corazón que encuentres respuestas. Para que tu alma descanse. Y todo termine bien lo mejor que se pueda", fueron las primeras reacciones ante el caso.



Lo que más está sorprendiendo a Internet es que el caso de Ángélica no es el único en su tipo, puesto que usuarios de la red social también han compartido sus historias personales sobre cómo sus familiares también fueron robados en México.

"soy gemela y robaron a mi otr@ herman@ al nacer.. siempre tengo esa duda sobre qué paso y dónde esta..espero que tu caso sea resuelto", "Mi hermano mayor fue robado en 1974, hace 2 años nos encontró, tuvimos mucha suerte" y "Mi mamá fue regalada con semanas de nacida y ahora que sé su historia te entiendo por completo", resultaron ser algunos.

Usuarios de TikTok le dieron consejos a Ángelica para poder localizar a sus familiares

Aquellos que conocen su historia también le dieron consejos valiosos para que tenga éxito encontrando a su familia.

"¿Ya revisaste en el archivo general de la nación? Tal vez en los periódicos de la época haya salido la noticia de tu secuestro", "Con los kits de ADN puedes encontrar y seguir los rastros", "Ve a las autoridades y busca los reportes de niños robados, también el estudio de ADN que te recomiendan es muy bueno", "Contrata un investigador privado, estos qué se dedican a búsquedas familiares" o "Angélica, ve a la comisaría cercana a la Roma. Debe haber algún reporte de robo. Ficha Amber, algo".



En los siguientes videos que publicó la tiktoker se dio a la tarea de agradecer a todos por sus palabras y consejos sobre cómo proceder, además añadió que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la contacto para poder ayudarla e investigar más a fondo el caso, por lo cual pronto dará actualizaciones sobre su búsqueda.

¿Ya conocías la historia de Angélica? Dinos en los comentarios.