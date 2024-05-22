Mujer queda atrapada en su Tesla a 103 grados Fahrenheit, por una hora: video causa temor en redes

Video ¿Era suyo? Influencer destruye auto de lujo por hacer un baile viral y le llueven críticas

Los autos Tesla son famosos por ser novedosos y tener funciones que otras marcas no manejan, como tener piloto automático, una pantalla táctil de última generación e incluso un sistema que mantiene una temperatura confortable dentro del vehículo para las mascotas mientras están dentro; sin embargo, una mujer descubrió por las malas que también tienen un defecto que le dio el susto de su vida.

Joven se encierra por accidente en un auto Tesla al actualizarlo (video)

PUBLICIDAD

La usuaria de TikTok @brianna__janel fue quien aseguró, dentro de un clip de un minuto, que vivió un momento de terror al actualizar su auto de la marca perteneciente a Elon Musk, pues al hacerlo dentro del vehículo, una vez que inició, no pudo salir. Fue entonces que se percató de que mientras el sistema se estuviera actualizando, ella no podría abrir el auto, ya que corría el riesgo de dañarlo.

"Soy literalmente una imbécil, mi coche se ha estado actualizando durante los últimos 30 minutos y cuando el auto se actualiza uno queda atrapado en él si lo activa cuando está aquí, ahora estoy atrapada en mi auto literalmente goteando en sudor".



Lo peor del asunto no fue que el auto estaba demorando más de lo planeado en actualizarse, sino que estaba siendo golpeado por el sol abrazador, lo que provocaba que el calor se encerrara en su interior, llegando hasta los 103 grados Fahrenheit, lo cual la preocupó de inmediato.

"Estoy atrapada aquí asándome como un maldito pollo y goteando sudor".



Después, en un segundo video, externó que había salido sana y salva del interior del Tesla, pero aunque recibió comentarios de alivio por parte de los internautas, otros no tardaron en criticarla por la situación en la que se metió, debido a que no leyó bien el manual del auto.

"¿Cómo vas a tener como prioridad no dañar tu carro que salvarte la vida? literalmente todo mal", ","Literalmente te preguntan dos veces y te advierten de esto antes de actualizar, así que es cosa suya, no del coche", "Esto pasa por no leer", "Fue tu culpa en primer lugar no te quejes", o "Puedes detener la actualización en cualquier momento, no tenías que sufrir y eso me hace pensar que lo hiciste por la views", fueron algunos de ellos.



También hubo algunos que afirmaron sentir claustrofobia solo con ver su clip y cómo, gracias a él, han decidido no comprar un auto de esta marca.

Los expertos en autos señalaron, a raíz de este caso, la importancia de contar con sistemas de apertura de puertas confiables y planes de contingencia para evitar incidentes similares en el futuro.