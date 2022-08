Apareció en una foto de su esposo 15 años antes de conocerlo: su amor parecía predestinado

En TikTok se han dado a conocer historias que muestran que el amor puede nacer a primera vista o por un impulso, como la pareja que se comprometió a sólo dos días de conocerse. Esta vez, el caso de un matrimonio en Ecuador demostró que a veces el destino también tiene un papel importante en el ámbito romántico.

Ailiz Melina Zambrano le echó un vistazo a un álbum de fotos de su esposo y se dio cuenta que ella salía en el fondo de una de las imágenes que fue tomada hace 15 años. La joven compartió su descubrimiento en la red social y se hizo viral.

Aparecieron en la misma foto y años después se casaron

El video sobre la foto tiene más de 11 millones de reproducciones y supera los 500 mil ‘me gusta’. Los usuarios le pidieron a Ailiz que contara su historia de amor y ella respondió con otro clip, donde señaló que tenía 9 años cuando una persona le tomó la foto a su esposo, durante un desfile, y recalcó que en ese momento no conocía al jovencito.



A pesar de ser fotografiados juntos cuando eran niños, la mujer conoció a su futuro esposo hasta los 17 años, cuando ambos iban a la universidad.

Cabe señalar que Ailiz ya lo había visto en la calle meses antes de relacionarse y se sintió atraída por él, sin embargo, nunca tuvo el coraje de hablarle.

“Justo cuando estaba entrando a mi salón, él alzó la cabeza y yo me quedé de ‘Oh, my God’ (Oh, Dios mío). Yo no sabía que él estaba estudiando en mi universidad, porque resulta que yo estaba en Contabilidad y él en Agropecuaria”.



Después de su primer encuentro, él la contactó por Facebook y le prometió que la llamaría por 10 noches seguidas. Su interacción comenzó por teléfono, pero cuando su futuro marido estaba por graduarse, se vieron en la escuela para platicar.



Finalmente, empezaron una relación que duró más de seis años y el 19 de septiembre de 2020 decidieron contraer matrimonio. Los usuarios de TikTok quedaron encantados con su historia de amor, tal y como lo dejaron ver en la sección de comentarios de su ‘storytime'.

“He leído que antes de encontrarte con la persona destinada para ti coinciden en muchos lugares y los van recorriendo juntos sin conocerse aún”, “El destino tenía preparado algo muy lindo para los dos” y “El universo conspirando desde tiempos inmemorables para que estén juntos”.