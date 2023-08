Hombre deja de rasurarse y se convierte en un "oso humano": presume su largo vello corporal

En algún rincón soleado de California, un individuo ha dejado atrás los estereotipos de belleza y se ha convertido en la personificación moderna de la mítica criatura, el Hombre Lobo o un "oso de peluche" de la vida real.

Conocido por muchos como 'Mr. Teddy Bear', este californiano ha abrazado su asombroso vello corporal y ha dejado su marca única en la escena del cuidado personal. Desde sus días como un adolescente hasta convertirse en un autoproclamado hombre lobo moderno, su historia es tan fascinante como su peluda apariencia.

Mr. Teddy Bear: Hombre presume su prominente vello corporal y se hace viral

"Solía depilarme el vello corporal y quitarlo con láser hace años cuando me avergonzaba", compartió Michael Volkar, también conocido como Mr. Teddy Bear, en una entrevista con 'Caters News'. "Pero afortunadamente eso nunca funcionó. Recuerdo cuando me lo afeitaba, a las tres horas ya me estaba volviendo a crecer".

La historia de Jacob es una de transformación y empoderamiento personal. Pasó de luchar contra su aspecto natural a abrazarlo con confianza, declarando: "O me aceptas como un 'hombre lobo', o puedes irte a otra parte".

A pesar de las miradas curiosas y las reacciones diversas, Jacob ha convertido su aspecto en una declaración de moda. Su cabello largo y tupido es tan icónico que lo ha llevado a crear sus propios productos de cuidado capilar. "Me gusta asegurarme de que [mi vello] esté hidratado y bien perfumado".

Jacob se ha convertido en un ícono de la autoaceptación y la individualidad sumando casi 200 mil seguidores en sus redes sociales, y es que ha convertido su vello en un accesorio de moda, y su valiente confianza ha dejado una impresión duradera en aquellos que se cruzan con él.

"Cuando entro en una habitación y la gente me ve usando una camiseta sin mangas, de lo cual no me avergüenzo, veo a alguien señalar y decir algo sobre cómo me veo. La mayoría de las veces resulta que extraños me preguntan si pueden acariciarme, como si fuera un perro de apoyo emocional", compartió.



El hombre también reveló los inconvenientes de tener una capa de vello parecida a una segunda piel y dijo que la humedad es una de las peores cosas, así como el calor, que lo hace sudar profusamente, dejándolo en una situación muy peluda.

Ya sea que lo encuentres en las soleadas playas de California o en las calles de una ciudad concurrida, no se puede negar que Mr. Teddy Bear ha transformado su apariencia en una expresión única de sí mismo. Su historia nos recuerda que abrazar nuestra auténtica identidad y estilo puede ser la mayor declaración de moda que podemos hacer.