Mujer deja crecer su barba por un año y la muestra con orgullo: “no quiero seguir escondida”

Son varias las historias de creadoras de contenido que dejan de depilarse y rompen estereotipos de belleza. En esta ocasión fue una mujer que después de esconder su barba 16 años, abrazó su hermosura.

En una entrevista para Daily Star el 29 de marzo de 2023, Coral Sánchez contó que desde los 9 años comenzó a crecerle vello facial y pasó desde entonces escondiéndolo al rasurarse todas las mañanas.

De la misma forma en que un fotógrafo demostró con sesión que las mujeres son hermosas con o sin depilar, Coral, tras sufrir muchos años por inseguridades y ‘bullying’ pudo aceptarse como es y ha encontrado el amor.

Mujer deja crecer su barba por un año y la muestra con orgullo

Coral, quien vive en Seattle, contó que desde los 12 años su barba le provocó algunas inseguridades, pues aunque la rasuraba por las mañanas, ya en la tarde se podía apreciar su crecimiento.

Por tener Síndrome del Ovario Poliquístico, la mujer desarrolló hirsutismo, el cual es ocasiona crecimiento excesivo de vello en las mujeres en zonas donde no suele salir de manera prominente.

Por eso usaba mucho maquillaje y solía mantener a la gente alejada para que no pudieran ver su barba. Incluso tuvo un novio con el que duró 4 años y ese tiempo le escondió su condición.

“Nunca me vio sin maquillaje. Me levantaba antes que él para afeitarme todos los días. Me sentía escondida”.

Sin embargo, a sus 26 años tuvo suficiente y le contó a su actual novio, Illias Clark. Éste le mostró su apoyo, pues le aseguró que si dejaba crecer su barba sería hermosa todavía.

“Me pareció natural decírselo. Él dijo: ‘no me molesta. Eres hermosa y tu cuerpo hace esto naturalmente ¿por qué no lo dejas crecer?' Me preocupé y pensé: ‘ya no me vas a amar’”.



En marzo de 2022 Carol decidió abrazar su belleza natural e hizo a un lado los rastrillos y rasuradoras que se habían vuelto una rutina en su vida diaria durante 16 años.

"Me llegó un día. No quiero seguir escondida. ¿Por qué permito que otras personas tomen el control de mi vida? Fue impactante ver mi rostro y que todavía pudiera sentirme femenina. Me sorprendió mucho lo mucho que me gustó”.



Un año después de su decisión, la mujer vive completa y feliz, porque tiene confianza para mostrarse ante el mundo sin pena y sin que le afecte la opinión de quienes la llegan a ver con ojos juiciosos.

Mujer que muestra orgullosa su barba ayuda a otras a amarse

Coral aseguró que a su novio le encanta su barba y ahora cuando ella se ve en el espejo suelta una sonrisa y se siente “genuinamente hermosa”. Por lo que también quiere motivar a más mujeres a aceptarse como son.

“Todavía puedes ser hermosa y femenina con barba. Quiero ayudar a otros a aceptar cómo se ven. Me siento realmente hermosa”.



Después de que su historia se hiciera muy conocida en Internet, bajo el usuario Coral Renaie @lovesintentbycoralrenaie en TikTok, subió un video y dijo que espera que su caso llegue a más personas y conformen una gran comunidad.



Al inspirar a mucha gente, Carol dijo que está para apoyarlos y que nadie debería sentirse apenado por la forma en la que nació.

