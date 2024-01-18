‘Monstruo' que encerró a su hija en un sótano por años podría salir de prisión: aterradora historia inspiró película

Video ¿Es correcto tener una cita con tu hija? Estos papás de TikTok causaron polémica

Josef Fritzl, conocido como el ‘monstruo de Amstetten’, podría quedar en libertar pese a que en 2008 fue sentenciado a cadena perpetua tras encerrar a su hija durante 24 años en el sótano de su casa y tener 7 hijos con ella. La aterradora historia inspiraría una película.

¿Por qué podría quedar en libertad el ‘monstruo de Amstetten’?

PUBLICIDAD

Quince años después de su encarcelamiento y la conmoción que causó su historia, que sería llevada al cine en la cinta ‘La chica en el sótano’, se dio a conocer que la justicia de Austria debate la posibilidad de que Josef Fritzl sea trasladado de la cárcel especial para enfermos mentales a una prisión convencional, desde donde podrían iniciar un proceso para su libertad condicional.

De acuerdo con medios como Infobae, ha sido la abogada del agresor confeso, Astrid Wagner, quien solicitó a las autoridades el traslado de Josef con el propósito de que se evalúe la posibilidad de que pase el resto de su vida en una residencia de ancianos, pues asegura que ya no es peligroso.

“Se ha vuelto (una persona) humilde. Creo que sería un recluso muy fácil de cuidar en una residencia de ancianos, porque estuvo 15 años en la cárcel y sabe cómo comportarse. Ya no es peligroso ni física ni mentalmente ", aseguró la abogada en entrevista para el programa de televisión ‘OE24’.



Aunque hasta el momento no se tiene una reacción oficial de las autoridades de Austria, la posibilidad de que el llamado ‘monstruo de Amstetten’ quede en libertad ha causado conmoción en redes sociales, donde rechazan la petición y abogan por que la “cadena perpetua” sea respetada.

¿La aterradora historia del ‘monstruo de Amstetten’ fue llevada al cine?

Fue en 2008 cuando quedó al descubierto el calvario que Elizabeth vivió a manos de su propio padre, quien la encerró en el sótano de la casa donde vivía con su familia durante 24 años.

De acuerdo con los reportes oficiales del caso, Josef Fritzl encerró a su hija cuando ella apenas cumplió los 18 años, haciendo creer a su esposa, familia, vecinos y a la misma policía que la joven había escapado para unirse supuestamente a una secta.

Versión que justificó con las cartas que le haría escribir a la joven para enviárselas a su madre diciendo que no la buscaran más.

PUBLICIDAD

Josef Fritzl tuvo siete hijos con su propia hija, uno de ellos murió horas después del parto, confesó el mismo acusado. Tres de los siete hijos fueron criados por su propia abuela, luego de que el ‘monstruo de Amstetten’ les hiciera creer que su hija los había ido a abandonar. Los otros tres fueron cuidados por la joven en cautiverio.

Los delitos de Josef Fritzl fueron descubiertos luego de que uno de sus hijos-nietos enfermara y requiriera hospitalización, razón por la que permitió a Elizabeth visitar a su hijo, dando pie a los médicos a pedir a las autoridades una investigación sobre el extraño caso y así dieron con la verdad.

La aterradora historia inspiraría a la cinta ‘La chica en el sótano’, estrenada en 2021 bajo la dirección de Elisabeth Röhm; un guion a cargo de Barbara Marshall y un elenco conformado por Judd Nelson, Stefanie Scott, Joely Fisher y Emma Myers, por mencionar algunos.