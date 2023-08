Mono va a "cortarse el pelo" a la peluquería y así reaccionó al escuchar la máquina: causó miedo

Los monos son capaces de comportarse como verdaderos humanos y en diversos videos lo han demostrado, tal como aquel simio que usó un cuchillo para atemorizar a una comunidad o el que planeó robarle el bolso a una mujer.





Mono se afeita en peluquería y el video se esparce en Internet de manera viral

Otro ejemplo de ello fue el siguiente simio que al parecer creyó necesitar arreglar su pelaje con un peluquero, te explicamos.

Resulta que un vídeo de un mono afeitándose en una barbería está circulando por Internet y se volvió viral en cuestión de horas debido a la actitud que tuvo el pequeño animal.

En el clip que aparentemente se grabó en la India, se ve a un monito sentado en una silla frente a un espejo con una sábana envuelta alrededor de su cuello, como si se tratara de un cliente humano.

El dueño del lugar lo atendió como lo haría con cualquier otra persona y peinó su vello facial para luego cortarlo con una máquina de afeitar, mientras las personas dentro del establecimiento lo miraban con impresión.



Aunque primero el simio parecía estar tranquilo por los mimos que estaba recibiendo, su actitud cambió cuando al parecer escuchó el sonido que hacía la máquina y trató se atarcar al peluquero, quien rápidamente lo evadió.

Segundos después, el animal se calmó y sorpresivamente el hombre que lo estaba atendiendo se anima a acercarse de nuevo y para evitar que volviera a reaccionar de esa manera fingió afeitar al simio, quien de hecho parecía disfrutar del “servicio”.

El video se hizo extremadamente viral llegando a diversas partes del mundo y al parecer dividió a los internautas.

Primero estuvieron aquellos que se mostraron encantados por el mono y la manera en que se dejó "afeitar", pues no es muy común que estos animales tengan un contacto cercano con los humanos.

"Qué loco que está sentado como cualquier persona", "Después de que se calmó se vio muy lindo", "Quedó muy guapo", "Gran trabajo del peluquero", "Hasta trae su mantita para que no le caigan sus pelitos ya cortados jaja", "Ver para creer", "El mono quería quedar bien rasurado", "No entiendo cómo llegó ese animal a la peluquería, pero el video es curioso", o "Al principio me dio miedo, pero después ternura", es la manera en que se expresaron.



Otra parte expresó quedar con una sensación del miedo por el comportamiento del mono, pero también de respeto hacia el barbero que decidió hacer el sueño del animal realildad: ser afeitado.

"Me asusté al principio", "Pensé que si lo iba a morder", "No entiendo cómo el barbero no se echó para atrás, mis respetos", "El peluquero más valiente del mundo es ese", "Yo no me hubiera acercado al mono una vez que se puso así", "¿Cómo el peluquero no tuvo miedo de que el animal se volviera loco?", "Ese peluquero pudo correr muchos riesgos y aún así lo hizo, wow", y "Yo no hubiera podido hacer lo mismo, el mono me dio miedo".



¿Tú qué habrías hecho en el lugar del peluquero? Dinos en los comentarios.

