Este mono usó un cuchillo y atemorizó a toda una comunidad: el video se hizo viral

Así como se han dado a conocer casos de animales que se acercan a los suburbios para hacer travesuras, esta vez un mono con cuchillo fue captado en video, mientras afilaba el arma contra una pared.

Esto sucedió en la localidad de Corrente, en Brasil. Los habitantes de la zona reportaron al medio ‘G1’ que el primate irrumpió en varias casas para robar comida y otros objetos que llamaron su atención.





Chico, el mono capuchino con cuchillo que asustó a un barrio en Brasil

La comunidad de Corrente tuvo que sobrevivir una semana con el mono en su vecindario, ya que el lugar no cuenta con personal especializado en fauna que pudiera manipularlo. Por ende, soportaron sus travesuras hasta que las autoridades correspondientes atendieron el caso.

“El mono escala las casas, se lleva las cajas de jabón y de galletas, además de la ropa. Hace un verdadero lío. Los que ya han sufrido por el desorden que deja, ahora cierran puertas y ventanas. Pero a otras personas les ha hecho gracia la situación”, comentó Alessandro Guerra a ‘G1’.



Cabe mencionar que el cuchillo lo obtuvo de una cocina en la que entró. Posteriormente se refugió en el predio vacío de un centro comercial, así que de vez en cuando salía a las casas aledañas en búsqueda de comida.

Así reaccionaron los internautas al mono con cuchillo en Brasil

Tal como lo mencionó Alessandro Guerra, el video de Chico sosteniendo un cuchillo dividió las opiniones en Internet y muchos usuarios hicieron divertidos comentarios:

“En mi barrio hay muchos igualitos, pero ellos andan en motos”, “Que irreal, me recuerda al capítulo de ‘Los Simpson’ donde salen dos monos peleando con navaja en un yate”, “Necesito a ese mono para sobrevivir en mi barrio”, "De él sí me dejo asaltar, se ve muy tierno" o “Así empezó ‘El planeta de los simios’, urge que lo capturen porque podría tener descendientes igual de peligrosos e inteligentes”.



Aunque también hubo quienes señalaron crueldad animal en el video:

“No es divertido, el mono podría lastimarse a sí mismo”, “Por eso no deben de comprar animales exóticos, no son capaces de cuidarlos apropiadamente” o “Qué triste que este video divierta a las personas en lugar de preocuparlas, ese mono pertenece a la selva no a un espectáculo mediático”.

Chico tendrá un final feliz: fue enviado a un santuario animal para su recuperación

Miembros del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBIO) fueron los responsables de atrapar al animalito. Lo llamaron Chico, en honor al activista ambiental brasileño Chico Mendes, quien a su vez inspiró el nombre de la institución.

Fue así como el primate llegó al Bioparque Zoobotánico para una evaluación física y psicológica, con el fin de determinar si es apto para regresar a su hábitat natural. Gracias a esto, Chico actualmente está conviviendo con otros 10 monos capuchinos en tratamiento:

"Observamos cómo se está alimentando y los aspectos sociales, principalmente cómo se integra con los demás monos. Con este proceso de rehabilitación logran recuperar sus instintos, sobre todo cuando están en manada. Los monos capuchinos son muy sociables", comentó Vanessa Gomes, bióloga del Bioparque Zoobotánico a 'G1'.