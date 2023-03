¿Minnie Mouse "jaloneó" a niña en Disneyland? video enfurece a usuarios: ella quería un abrazo

Disneyland ha sido llamado uno de los "lugares más felices del mundo" y cada día es visitado por chicos y grandes, tal como lo hizo un abuelito de 100 años.

La ilusión de ver a los personajes de las películas y convivir con ellos unos breves minutos es algo que emociona a los fans de Disney; sin embargo, una niña no la pasó muy bien cuando fue su turno de hacerlo.

En video, botarga de Minnie Mouse trata mal a niña en Disneyland: escena se hace viral

La usuaria de TikTok @anisrios1 decidió documentar en un video el momento exacto cuando su sobrina conociera a Minnie Mouse, pues sería un lindo recuerdo de su viaje, pero lamentablemente todo terminó en polémica.

Resulta que cuando fue el turno de la pequeña ella se mostró sumamente emocionada y se dirigió a la botarga para darle un abrazo esperando recibirlo de vuelta, pero no fue así.

Al llegar con los brazos abiertos, la pequeña fue tomada por Minnie con la intención de hacerla girar para que se tomaran la foto juntas, después ella se soltó para tratar de darle otro abrazo y el personaje hizo lo mismo girándola frente a la cámara, ignorando su petición.

""Ayer, mi sobrina estaba tratando de abrazar a Minnie y fue grosera", escribió la tía de la niña en el clip que dura 15 segundos.



Aunque el clip fue publicado a finales de 2022, recientemente tomó fuerza al ser reproducido más de 15 millones de veces y recibir más de 21 mil comentarios, los cuales se encuentran divididos, tal como el caso de la mujer que llevó un pastel a un restaurante y le cobraron por partirlo.

Algunos atacaron a la botarga de Minnie por su comprotamiento y otros la defendieron

Varios usuarios estuvieron de lado de la joven que grabó el encuentro, pues insistieron en que la persona disfrazada de Minnie había sido demasiado dura con la niña al jalonearla y en su lugar, ellos hubieran reclamado de inmediato.

"En ese momento paró la cámara y le reclamo a la Minnie", "Ellos deben ser amables yo acabo de ir y esto no sucedió. Yo reclamaría", "Yo hubiese ido a 'guest services' a mostrarles el video", "La inocencia de los niños rompen cualquier cosa, ¿cómo es posible que le pasara eso?", "Es necesario ir al servicio de atención al cliente y mostrarles el video. Este tipo de cosas no se tolera, ojalá la despidan", "Le hacen eso a mis hijos y yo grito de inmediato", o "Qué horror, mejor no voy a Disney, ella solo quería un abrazo, ¿por qué no se lo da?", fueron algunas reacciones.



Otros defendieron a la persona que se disfrazó como Minnie comentando que las políticas del parque han cambiado desde hace unos años y que ellos, ahora no son capaces de dar abrazos a los visitantes sin importar la edad.

"Ya han dicho que los personajes de Disney, que no se tocan y no se dejan abrazar es por eso", "Salió una trabajadora de Disney diciendo que no se les permite en ciertas ocasiones dar abrazos a las personas", "La política de Disney es que no se puede abrazar a los niños, creo haberlo visto en algún vídeo de trabajadores de Disneyland", y "Los personajes no pueden hablar por regla y no se pueden abrazar después del covid hay muchas restricciones, no es su culpa".



Esta no es la primera vez que se reporta un caso similar, pues en diversos videos se ha capturado cómo algunos personajes supuestamente se portan de una manera indiferente con los niños.

Después del intenso debate que tuvieron los usuarios de TikTok, la autora del material no confirmó qué hicieron después de ver el comportamiento de Minnie y la empresa Disney, tampoco emitió un mensaje al respecto.

