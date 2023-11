Miku y Mane: youtuber revela los secretos de su relación tóxica (estuvo a punto de morir)

La youtuber y maquillista Valeria Marbeli, mejor conocida como Miku, habló por primera vez sobre los malos tratos que vivió durante los poco más de 8 años que duró su relación con el creador de contenido Mane Ribs.

Miku rompe el silencio sobre su telación “tóxica” con Mane

El mundo de los creadores de contenido de YouTube vuelve a arder apenas unos días después del escándalo de infidelidad y relaciones abiertas que protagonizó Alex Montiel, Escorpión Dorado.

Ahora es la famosa expareja Miku y Mane la que está en el ojo del huracán tras las fuertes confesiones que la maquillista hizo sobre la manera en la que supuestamente su ex la trataba.

Las revelaciones fueron compartidas el pasado 26 de noviembre en el podcast ‘Hablemos de Tal, de Un Tal Fredo’, donde Miku rompió el silencio confesando que no todo en su relación fue como se veía en redes y como sus millones de fans pensaban.

Entre las declaraciones que más conmocionaron las redes sociales se cuenta la revelación que Miku hizo sobre la cirugía liposucción que se hizo y mantuvo oculta; sin embargo, la operación se complicó y puso en riesgo su vida.

La influencer relató que pese a las complicaciones que presentó tras su pasó por el quirófano, Mane prácticamente la llevó a fuerza a la boda de su hermana pues ella había quedado de maquillarla.

“Ese día dije, 'me siento muy mal, creo que no puedo ir a la boda'. Yo sentía que me moría, no podía caminar. Con su hermano me cargaron como costal de papas, me metieron al asiento de atrás del coche y me llevaron. La maquillé como pude, yo estaba doblada a la mitad porque no podía pararme del dolor”, contó en el video que lleva por nombre ‘Chisme Miku: mis 8 años de relación tóxica’.



La influencer recordó que tras su asistencia a la boda, su estado de salud se complicó por una bacteria que se le había extendido a la espalda por la que ingresó de emergencia al hospital y su vida se vio comprometida.

Miku se sinceró sobre la presión psicológica que supuestamente él ejercía, haciendo hincapié en los problemas de trastornos alimenticios que ella tenía, confesando que Mane en alguna ocasión le cotizó una cirugía de balón gástrico.

"Me cotizó un balón gástrico porque como tengo estos problemas de trastornos alimenticios y yo siempre soy de esas amigas que siempre estoy a dieta, quiero estar delgada... y (él) era como de 'ya, pues baja de peso, a ver te voy a ayudar, ochenta y tantos mil pesos, mira ya lo encontré, un balón gástrico'. Es de esos niños de 'toma una cremita para la celulitis, para la firmeza de tus chichis'. Te habla entre líneas, no te dice directamente, pero eso duele. Una vez también me dijo, '¿qué tú crees que yo no tengo ganas ya de tener una novia chida, con buen cuerpo? Échale ganas'. Dejé de sentirme persona, era un proveedor porque yo ya no tenía un novio, tenía un jefe", relató.

Mane acepta relación tóxica con Miku pero dice que no todo “fue malo”

En una transmisión en vivo, Mane reaccionó al testimonio de su ex, reconociendo que fue una relación tóxica porque ambos venían lastimados de noviazgos anteriores; sin embargo, desmintió que él tratara de aprovecharse con fines económicos de ella y destacó que no todo en la relación fue malo.

"Ambos, ambas partes, sabemos qué hicimos y qué no hicimos, porque ambos fuimos parte de eso. Ambos veníamos de unas relaciones en las que veníamos lastimados, a mi parecer. No creo que todo haya sido malo, ni todo bueno. Éramos una pareja en crecimiento. Tuvo un proceso y lo quiera entender o no, está bien", expresó Mane.

¿Quiénes son Miku y Mane, los youtuber en polémica por su separación?

Miku comenzó su trayectoria en YouTube creando contenido de maquillaje incluso lanzó su marca de cosméticos, mientras que Mane se dedicaba también a crear contenido enfocado en reseñas de comida.

Fue en 2015 cuando se conocieron, se hicieron novios y se fueron a vivir juntos creando un canal en el que mostraban su día a día como pareja, ganado millones de seguidores y convirtiéndose en una de las relaciones de YouTube más famosas.